Die iRobot-Aktie hat in den vergangenen sieben Handelstagen um 253 Prozent zugelegt. Doch nicht nur bei iRobot schnellte der Kurs zuletzt in die Höhe. DER AKTIONÄR verrät, welche Anweisung von US-Präsident Donald Trump hinter den enormen Kursgewinnen bei iRobot, Serve Robotics und Richtech Robotics steckt.AKTIONÄR-Leser wissen: Seit das Übernahmevorhaben von iRobot durch Amazon gescheitert ist, ist die Aktie zum Spielball der Zocker verkommen. Nach einem Revival als Meme-Aktie samt kurzer Kursexplosions-Phase ...

