Laut einer neuen Studie der Bank of America können Anleger besonders im kommenden Jahr mit diesen unterbewerteten Aktien Kasse machen, denn es ist mit einer guten Performance angesichts politischer Entscheidungen in den USA zu rechnen. Small und Mid Caps gelten besonders in den USA mit Blick auf die Bewertungskennzahlen als historisch günstig, wie mehrere Analystenstudien seit Jahren nahelegen. Dennoch ziehen die Titel bisher nicht an. Eine neue ...

