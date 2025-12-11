GoGold verdoppelt Umsatz und erzielt Rekordgewinn

Anzeige / Werbung
GoGold Resources Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 ein starkes Ergebnis vorgelegt: Der Umsatz hat sich verdoppelt, der Gewinn ist auf ein Rekordniveau gestiegen. Treiber dieser Entwicklung ist die Silbermine Parral in Mexiko, die von den hohen Marktpreisen profitierte.
Parral sorgt für starke Zahlen
Zum 30. September 2025 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 72,5 Mio. US-Dollar bei einem Nettoergebnis von 17,3 Mio. US-Dollar. Insgesamt wurden rund 2,1 Mio. Unzen Silberäquivalent verkauft - zu einem Durchschnittspreis von 33,80 US-Dollar pro Unze. Die operative Leistung brachte 26 Mio. US-Dollar an Cashflow. CEO Brad Langille sprach von einem "außergewöhnlichen Jahr" - mit Blick auf die anhaltend hohen Silberpreise über 55 US-Dollar pro Unze blickt er optimistisch auf das kommende Jahr.
