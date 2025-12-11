Anzeige
Donnerstag, 11.12.2025
WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054
Tradegate
11.12.25 | 17:44
163,82 Euro
-14,38 % -27,52
Branche
Software
Aktienmarkt
S&P 100
S&P 500
Dow Jones News
11.12.2025 16:57 Uhr
285 Leser
MÄRKTE USA/Schwächer - Oracle stürzen mit KI-Investitionen um 14% ab

DOW JONES--Die Wall Street ist am Donnerstag mit deutlicheren Abgaben in den Tag nach der Zinsentscheidung gestartet. Am Vortag hatte sie etwas überraschend positiv auf die wie erwartet ausgefallene Zinssenkung reagiert, begleitet von einem eher leicht falkenhaften Ton. Zwar hielt die US-Notenbank die Tür für weitere Senkungen offen - je nach Datenlage. Allerdings signalisierte sie zugleich eine Pause im Zinssenkungsprozess und basierend auf den Zinsprojektionen könnte es 2026 nur eine Zinssenkung anstehen.

"Die Ära der präventiven Lockerung ist vorbei", so Daniel Siluk, Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors. Die Fed habe zwar zum dritten Mal in diesem Jahr die Zinsen gesenkt, in ihrer Erklärung aber betont, dass künftige Schritte datenabhängig seien. "Damit vollzieht sie einen klaren Wechsel zu einem Ansatz, bei dem von Sitzung zu Sitzung entschieden wird", betont Siluk.

Ein neues Schwächezeichen kommt vom Arbeitsmarkt. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat kräftig zugelegt, was die Einschätzung der US-Notenbank vom Vortag unterstreicht, wonach sich der Arbeitsmarkt eintrübt.

Im Frühhandel liegt der eng gefasste Dow-Jones-Index zwar 0,4 Prozent höher bei 48.229 Punkten, der breite S&P-500-Index verliert aber 0,7 Prozent und die als zinsempfindlicher geltenden technologielastigen Nasdaq-Indizes kommen um bis zu 1,4 Prozent. Neben einer nüchterneren Einschätzung der geldpolitischen Aussichten sorgt hier aber Oracle für eine Stimmungseintrübung, die Aktie bricht um 14 Prozent ein und zieht auch die Kurse anderer Technologiepapiere mit nach unten.

Am Anleihemarkt sinken die Renditen weiter, im Zehnjahresbereich geht es um 5 Basispunkte auf 4,12 Prozent abwärts. Dazu passend fällt der Dollar weiter zurück. Der Euro hat die 1,17er Marke deutlich hinter sich gelassen und kostete 1,1745 Dollar. Das ist das höchste Niveau seit fast drei Monaten. Beim Gold tut sich wenig. Die Feinunze verteuert sich leicht auf 4.239 Dollar.

Die Ölpreise fallen kräftig um rund 2 Prozent. Im Fokus stehen vor allem weiter die Bemühungen um einen Frieden im Ukraine-Krieg und die Spannungen zwischen den USA und dem Ölförderland Venezuela. Die Opec hat derweil ihre Prognose für die Ölnachfrage unverändert gelassen.

Am Aktienmarkt geht es für die Oracle-Aktie steil abwärts um 14 Prozent. Der Datenbankexperte hat im zweiten Geschäftsquartal sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn die Markterwartungen knapp verfehlt. Gleichzeitig erhöhte Oracle die Prognose für die Ausgaben. Am Markt schürt das Sorgen, ob sich diese am Ende auch rechnen.

Das trübt auch die Stimmung für andere "KI-Aktien" ein. Der Kurs des Cloud-Computing-Anbieters Coreweave fällt um 5,6 Prozent, während es für die Chipwerte Nvidia und AMD um 3,1 Prozent bzw. 3,4 Prozent nach unten geht. Broadcom verbilligen sich um 3,5 Prozent. Der Halbleiterhersteller wird nach der Schlussglocke die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal bekannt geben.

Das Softwareunternehmen Adobe hat im vierten Geschäftsquartal einen deutlich höheren Umsatz erwirtschaftet und rechnet mit weiter steigenden Umsätzen. KI soll dabei zu einem größeren Teil des Geschäfts werden. Die Aktie zeigt sich gegen die negative Stimmung im Technologiesektor 2,2 Prozent fester. 

INDEX       zuletzt    +/- %  absolut +/- % YTD 
DJIA       48.228,94    +0,4%   171,19   +13,0% 
S&P-500      6.836,55    -0,7%   -50,13   +17,1% 
NASDAQ Comp   23.335,34    -1,3%  -318,82   +22,5% 
NASDAQ 100    25.403,99    -1,4%  -372,44   +22,7% 
 
 
DEVISEN      zuletzt    +/- %    0:00 Di, 19:30  % YTD 
EUR/USD       1,1736    +0,3%   1,1695   1,1623  +12,9% 
EUR/JPY       181,94    -0,3%   182,47   182,38  +12,0% 
EUR/CHF       0,9325    -0,3%   0,9356   0,9374  -0,3% 
EUR/GBP       0,8749    +0,1%   0,8740   0,8739  +5,6% 
USD/JPY       155,03    -0,6%   156,02   156,92  -0,8% 
GBP/USD       1,3414    +0,2%   1,3381   1,3300  +6,9% 
USD/CNY       7,0660    -0,1%   7,0730   7,0751  -1,9% 
USD/CNH       7,0536    -0,1%   7,0624   7,0618  -3,7% 
AUS/USD       0,6658    -0,2%   0,6671   0,6636  +7,8% 
Bitcoin/USD   89.291,05    -3,6% 92.577,60 94.013,90  -2,3% 
 
ROHÖL       zuletzt VT-Settlem.   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex      57,28    58,46   -2,0%   -1,18  -18,3% 
Brent/ICE      61,06    62,21   -1,8%   -1,15  -16,5% 
 
 
METALLE      zuletzt    Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold       4.233,62   4.228,65   +0,1%    4,97  +61,1% 
Silber        62,48    61,83   +1,1%    0,65 +114,0% 
Platin      1.423,95   1.419,84   +0,3%    4,11  +62,1% 
Kupfer        5,34     5,28   +1,3%    0,07  +30,0% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 10:22 ET (15:22 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
