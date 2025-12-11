Anzeige
WKN: 745420 | ISIN: DE0007454209 | Ticker-Symbol: TCU
Stuttgart
11.12.25 | 18:46
0,560 Euro
+26,13 % +0,116
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
11.12.2025 17:03 Uhr
288 Leser
PTA-PVR: TC Unterhaltungselektronik AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: TC Unterhaltungselektronik AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

TC Unterhaltungselektronik AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Kobern-Gondorf (pta000/11.12.2025/16:30 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              TC Unterhaltungselektronik AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 391200KETHWVAXQ6CJ61 
Straße, Hausnr:         Kastorbachstraße 11 
PLZ:              56330 
Ort:              Kobern-Gondorf, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Instrumenten

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Anders Norman Geburtsdatum: 04.09.1966

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 25.11.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   5,87          5,87             11,74          1.277.288 
  letzte   5,87          0,00             5,87 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
DE0007454209 75.000          0               5,87          0,00 
  Summe:                      75.000                         5,87

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments  Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
Anspruch aus Kaufvertrag                          75.000       5,87 
                              Summe:         75.000       5,87

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 12.11.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      TC Unterhaltungselektronik AG 
           Kastorbachstraße 11 
           56330 Kobern-Gondorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Thomas Kristiansen 
E-Mail:        ir@tcuag.de 
Website:       WWW.tcuag.de 
ISIN(s):       DE0007454209 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765467000510 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 11, 2025 10:30 ET (15:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
