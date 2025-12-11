Die Metaplanet-Aktie ist massiv abgestürzt und das Unternehmen ist in große Probleme geraten. Doch mit einer Flucht nach vorn will sich die Holding aus ihrer Schieflage befreien. Kann das gelingen oder ist das nur der letzte Sargnagel? Metaplanet will weiter Bitcoin kaufen Wie die meisten börsennotierten BTC-Holdings ist auch Metaplanet zuletzt in die Bredoullie geraten. Die japanische Antwort auf Strategy hat mit ihrer Marktkapitalisierung den Wert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...