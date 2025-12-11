© Foto: Richard Drew/AP/dpa - dpa-Bildfunk

Micky Maus für alle! Disney erlaubt das Erstellen von Videos der beliebten Figur in der Sora-App von OpenAI. Die Aktie regiert positiv.The Walt Disney Company gab am Donnerstag bekannt, dass sie eine Eigenkapitalinvestition von 1 Milliarde US-Dollar in OpenAI tätigen und Nutzern erlauben wird, Videos mit urheberrechtlich geschützten Disney-Figuren in der Sora-App zu erstellen. OpenAI hat Sora im September auf den Markt gebracht. Die App ermöglicht es durch einfaches Eingeben eines Textprompts kurze Videos zu generieren. Im Rahmen einer neuen dreijährigen Lizenzvereinbarung zwischen Disney und dem Startup können Sora-Nutzer ab kommendem Jahr Inhalte mit über 200 Figuren aus Disney, Marvel, …