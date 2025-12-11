Die US-Notenbank senkt den Leitzins, doch die Märkte reagieren anders als erwartet. Ist die Zinssenkung ein bullisches Signal oder ein alarmierendes Krisenzeichen? Was wirklich hinter dieser Entscheidung steckt.Im neuesten Video auf dem YouTube-Kanal von wallstreetONLINE TV erklärt Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank und beleuchtet, warum diese Entscheidung nicht unbedingt bullishe Märkte bedeutet. Zwar erwarteten rund 90 Prozent der Experten diese Maßnahme, doch die wahren Ursachen liegen tief in der Marktpsychologie und den unsichtbaren Krisen-Signalen. Willhöft zeigt auf, wie die Zinssenkung aus einem Umfeld wächst, das weit von einer …