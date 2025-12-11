Die enttäuschenden Quartalszahlen von Oracle haben den Anlegern an der Nasdaq einen gehörigen Schrecken eingejagt: Tech-Aktien stürzen ab, allen voran auch KI-Titel. Gleichzeitig äußert "Big Short"-Investor Steve Eisman Bedenken zur Zukunft des KI-Trades. Unter den Investoren in Technologie-Aktien wächst die Nervosität: Nachdem Oracle am Mittwochabend enttäuschende Umsätze und überraschend stark gestiegene Kosten meldete, fiel die Aktie am Donnerstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
