Google führt bald das "Android Emergency Live Video" ein, womit Nutzer in Notsituationen die Kamerasicht mit Rettungsdiensten teilen können. Die Funktion kommt auch nach Deutschland - allerdings zunächst nur in ausgewählten Regionen. Android Emergency Live Video erweitert das bestehende Notfall-System, zu dem bereits der Ortungsdienst, die Unfall- und Sturzerkennung sowie Satelliten-SOS gehören. Die neue Funktion steht für alle Android-Smartphones ...

