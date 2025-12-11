Die nordfriesische Kreisstadt Husum hat bereits 2023 beschlossen, vier Elektrobusse für den ÖPNV anzuschaffen. Doch die Fahrzeuge von BYD lassen schon viel zu lange auf sich warten, Grund ist offenbar ein Problem bei einem BYD-Vertriebspartner. Der Reihe nach: Bereits 2023 beschloss die Kommunalpolitik, die Elektrifizierung des Stadtverkehrs anzugehen und zunächst vier Elektrobusse zu bestellen. Die Entscheidung fiel für den chinesischen Hersteller ...

