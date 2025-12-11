FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine Erholungsrally am Donnerstag mit Rückenwind aus New York fortgesetzt. Aus frühen Verlusten wurden Gewinne - Anleger auf beiden Seiten des Atlantiks reagierten ermutigt auf die dritte Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed in diesem Jahr. Dem US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte dies ein Rekordhoch beschert. Kursverluste im US-Technologiesektor wirkten sich hierzulande wenig aus.

Der Dax ging 0,68 Prozent höher bei 24.294,61 Punkten über die Ziellinie. Er erreichte ein Hoch seit gut einem Monat, nachdem er sich im frühen Handel noch der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten angenähert hatte. Auch der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten schloss 0,63 Prozent höher bei 29.920,08 Zählern.

Die US-Notenbank hatte den Leitzins am Vorabend wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte gesenkt, obwohl die Inflationsrate über ihrem Ziel liegt. Laut der DZ Bank rechtfertigte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell dies mit Risiken für eine Fehleinschätzung des Arbeitsmarktes. Förderlich für die Märkte war auch, dass die Fed kurzfristige Staatsanleihen kaufen möchte, um Spannungen am Geldmarkt entgegenzuwirken./tih/jha/

DE0008469008, DE0008467416, US2605661048