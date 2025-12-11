Daimler Truck startet die Serienproduktion von zwei neuen E-Lkw-Modellen und beschleunigt damit den Wandel zur Elektromobilität im Schwerlastverkehr. Parallel treibt das Unternehmen mit TruckCharge den Ausbau eines europaweiten Schnellladenetzes voran und forciert die Entwicklung autonomer Fahrtechnologien. Analysten sehen trotz leicht gesenkter Kursziele weiterhin Potenzial in der Aktie - vor allem durch Wachstumschancen in Europa und technische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
