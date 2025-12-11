Der Dax hat am Donnerstag seine Anfangsverluste abgeschüttelt und seine Erholung vom Tief im November fortgesetzt. Positive Impulse kamen von den gesenkten US-Leitzinsen, die am Vorabend bereits der Wall Street Auftrieb gegeben hatten. Sorgen rund um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) belasteten nur leicht.Der deutsche Leitindex stieg um 0,7 Prozent auf 24.294,61Punkte und auch allgemein in Europa zeigten sich die großen Indizes überwiegend im Plus. Der MDax der mittelgroßen Werte hierzulande ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.