© Foto: ChatGPT

Die Reaktion der langfristigen US-Bond-Renditen auf die jüngste Zinssenkung sendet ein bedenkliches Signal: Anleger zeigen zunehmende Skepsis gegenüber der US-Wirtschaft und der Geldpolitik.Die Zinsen für langfristige US-Staatsanleihen sind in den letzten Wochen kontinuierlich gestiegen. Daran hat auch die Zinssenkung der US-Notenbank vom Mittwoch nichts geändert. Das ist ein ungewöhnliches und alarmierendes Zeichen für die Märkte. Normalerweise sinken die Renditen für langfristige Anleihen, wenn die Zentralbank ihre Leitzinsen senkt, aber in den letzten Monaten ist das Gegenteil der Fall. Während die US-Notenbank im September 2024 mit den Zinssenkungen begann, ist die Rendite der …