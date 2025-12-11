Zum dritten Mal hat der ICCT-Monitor "Elektromobilität und soziale Teilhabe" den Pkw-Markt unter sozialen Gesichtspunkten analysiert. Kurz vor dem Start der neuen E-Auto-Förderung sind die Daten relevanter denn je. Die Aussage der Experten vom ICCT und der Mercator-Stiftung ist klar: Elektroautos werden für Verbraucher:innen zunehmend wirtschaftlich interessant. Die Preise für E-Fahrzeuge sinken, das Laden ist bereits günstiger als das Tanken, und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net