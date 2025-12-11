Zum dritten Mal hat der ICCT-Monitor "Elektromobilität und soziale Teilhabe" den Pkw-Markt unter sozialen Gesichtspunkten analysiert. Kurz vor dem Start der neuen E-Auto-Förderung sind die Daten relevanter denn je. Die Aussage der Experten vom ICCT und der Mercator-Stiftung ist klar: Elektroautos werden für Verbraucher:innen zunehmend wirtschaftlich interessant. Die Preise für E-Fahrzeuge sinken, das Laden ist bereits günstiger als das Tanken, und ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.