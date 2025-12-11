© Foto: DALL*E

Novo Nordisk hat 2025 ein turbulentes Jahr hinter sich. Der dramatische Kurssturz und die anhaltenden Herausforderungen auf dem Markt für Adipositas-Medikamente werfen Fragen auf.Die Aktien von Novo Nordisk haben in diesem Jahr einen dramatischen Rückgang erlitten, der fast den Hype um die Medikamente zur Gewichtsreduktion vergessen lässt. Das Jahr 2025 war das schlechteste in der Geschichte des Unternehmens. Der Einbruch ist auf enttäuschende Ergebnisse klinischer Studien, mehrere Gewinnwarnungen und den zunehmenden Wettbewerb auf dem Markt für Medikamente gegen Fettleibigkeit zurückzuführen. Diese Entwicklungen haben die bemerkenswerten Gewinne der vergangenen Jahre, die nach der …