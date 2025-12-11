Die neu eingeführte Plattform ermöglicht es Tradern weltweit, in Echtzeit an merit-based Trading Tournaments teilzunehmen und jeden Tag um attraktive Cashpreise zu konkurrieren.

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Tralent, die innovative Trading-Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Art und Weise zu verändern, wie Trader wachsen und verdienen, hat heute den offiziellen globalen Launch ihrer Skill-Based Trading Tournaments bekannt gegeben.

Die Plattform wurde für angehende wie erfahrene Trader entwickelt und bietet ein völlig neues Wettbewerbsmodell - von 30-Minute Rush Events bis hin zu Weekly Tournaments -, vollständig integriert in eine professionelle Trading-Plattform die über Web und Mobile App verfügbar ist.

Ab heute können Trader täglich umPreisgelder konkurrieren, die ausschließlich auf ihrerGewinn- und Verlustquote basieren, während sie lediglich eine feste und vorab definierte Entry Fee riskieren.

Dieser Launch markiert die Einführung einer neuen Kategorie innerhalb der Trading-Industrie: merit-based Trading Competitions mit festem Risiko. Trader treten in einem neuartigen Wettbewerbsumfeld an, das den Fokus von Kapital auf pure Performance verlagert.

Die Tournaments sind rund um die Uhr über die wichtigsten Märkte verfügbar - aktuell Forex, und bald auch Stocks und Commodities.

Gestützt durch Echtzeitmarktdaten und TradingView-Charts werden bei jedem Event die Top 30 % der Teilnehmer ausgezahlt, wodurch Trader die Möglichkeit erhalten, bis zum 200-Fachen der Entry Fee zu verdienen.

Durch das feste Risiko über die Entry Fee entfällt bei Tralent die Notwendigkeit, eigenes Kapital einzusetzen - anders als beim traditionellen Trading über Broker - und das Modell ist deutlich attraktiver als das Trading mit Prop Firms. Trader treten mit dem klaren Wissen an, dass ihr Risiko begrenzt ist, während ihre mögliches Gewinnpotenzial maximiert wird. So entsteht eineneue undinteressante Verdienstmöglichkeit in der Trading-Industrie.

Tralent arbeitet mit einem vollständig transparenten Geschäftsmodell, das auf einer festen Gebühr von 20 % auf die Tournament Entry Fees basiert. Das Unternehmen erzielt keinen Gewinn aus der Trading-Performance der Nutzer und hat keinen Anreiz, Ergebnisse positiv oder negativ zu beeinflussen. Alle Prize Pools sind vorab festgelegt und alle Regeln sind öffentlich zugänglich, sodass die Ergebnisse ausschließlich von der finalen Performance jedes Teilnehmers abhängen. Diese Struktur beseitigt jeden Interessenkonflikt und unterstreicht Tralents Engagement für ein Tournament Environment, in dem Merit der einzige Faktor ist.

Die Plattform ist jetzt weltweit über Web und Mobile App verfügbar. Trader können ein Konto erstellen und das Tournament Environment direkt unter www.tralent.com erkunden.

Kontaktinformationen

Tralent LLC - Marketingabteilung

E-Mail: marketing@tralent.com

Für Partnerschaften und Integrationen: partner@tralent.com

Website: www.tralent.com