Zum Jahresende will es der Dow Jones noch einmal wissen. Der US-Leitindex schwingt sich zu einem neuen Allzeithoch auf. Das liegt auch daran, dass nach den gestrigen Zahlen des Clouddienstleisters Oracle Technologiewerte verkauft werden. Anleger greifen dagegen vermehrt bei Dow-Indexwerten zu.Am frühen Abend gewinnt der Dow Jones 1,3 Prozent und damit mehr als der S&P 500 und der technologielastige NASDAQ 100. Im Intradayhandel wurde bei 48.722,98 Punkten ein neuer Rekord aufgestellt. Das liegt ...

