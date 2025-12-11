Audiencerate, ein internationales Technologieunternehmen, das sich auf Datenaktivierungslösungen und -plattformen in den Bereichen AdTech und MarTech spezialisiert hat, wurde von Google offiziell als Customer Match Upload Partner ausgezeichnet. Diese Zertifizierung wird einer begrenzten Anzahl globaler Betreiber (https://support.google.com/google-ads/answer/7361372?hl=en) gewährt, die berechtigt sind, First-Party-Daten zu verwalten und in das Google Ads- und DV360-Ökosystem zu integrieren.

Das Unternehmen stärkt seine strategische Partnerschaft mit Google, indem es seinen bestehenden Status als zertifizierter Google Data Provider um die Akkreditierung als Customer Match Upload Partner erweitert. Diese neue Berechtigung ermöglicht es Audiencerate, proprietäre Zielgruppensegmente und Daten nahtlos in die Werbeplattformen von Google zu integrieren.

Die Kombination dieser beiden Zertifizierungen stellt eine außergewöhnliche Situation im internationalen Umfeld dar und festigt die Position von Audiencerate auf dem Markt für digitale Werbung, der zunehmend auf First-Party-Daten angewiesen ist.

Durch die neue Integration können Unternehmen ihre eigenen Datensätze (einschließlich gehashter E-Mail-Adressen, Telefonnummern und digitaler Identifikatoren) sicher nutzen, um maßgeschneiderte Zielgruppen für Such-, YouTube-, Gmail-, Display- und Shopping-Kampagnen zu erstellen. Diese Fähigkeit ist besonders relevant in einer Zeit, in der die Vereinheitlichung von AdTech und MarTech von entscheidender Bedeutung ist und Unternehmen den Übergang zu Marketingstrategien auf der Grundlage proprietärer Datenbestände beschleunigen.

"Die Genehmigung durch Google stellt einen strategischen Meilenstein auf unserem Wachstumskurs hin zu einer innovativen MadTech-Plattform dar", erklärt Nicola Boschetti, CEO von Audiencerate. "Unsere Technologie ermöglicht es uns, eine integrierte Infrastruktur anzubieten, die den höchsten Standards entspricht und Unternehmen bei ihrem Übergang zu einer datenschutzorientierten Datenwirtschaft und der Realisierung des geschäftlichen Werts ihrer proprietären Daten unterstützt."

Audiencerate ist auf den wichtigsten europäischen und internationalen Märkten tätig und arbeitet mit Marken, Agenturen und Technologieplattformen zusammen, um Marketingdaten zu verwalten und zu aktivieren. Dieser neu anerkannte Status von Google stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, effektiv mit globalen Akteuren in den Bereichen MarTech und AdTech zu konkurrieren.

