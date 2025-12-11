Micky Maus, Darth Vader und Iron Man in einem Sora-Video: Walt Disney erlaubt OpenAI die Verwendung von Figuren aus Entenhausen, Star Wars oder dem Marvel-Universum. Außerdem investiert der Entertainment-Riese im großen Stil in die KI-Schmiede. Urheberrechtlich geschützte Werke für Anwendungen oder das Training von Künstlicher Intelligenz nutzen: Das ist für KI-Konzerne aus juristischen Gründen ein unmögliches Unterfangen. OpenAI hat für dieses Problem ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.