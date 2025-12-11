© Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

Goldman Sachs hebt drei unterschätzte Energieaktien hervor, die im November starke Kursgewinne erzielten: Ceres Power, Vestas und SSE. Warum diese Unternehmen aktuell zu den Top-Performern gehören.Im November rückten mehrere Energieunternehmen besonders in den Fokus der Analysten von Goldman Sachs. Insbesondere Ceres Power, Vestas Wind Systems und SSE waren die großen Gewinner des Monats und landeten auf der exklusiven "Conviction List - Directors' Cut" der US-Investmentbank. Diese Liste umfasst monatlich empfohlene Aktien, die von einem speziellen Unterkomitee ausgewählt werden, sowie Unternehmen, die sich in der Vergangenheit besonders gut oder schlecht entwickelt haben. Dabei wird jedoch …