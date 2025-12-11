Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Shell unterzeichnet, um digitale und KI-Lösungen zu entwickeln, die messbare Leistungs- und Effizienzsteigerungen im gesamten Upstream-Bereich des Unternehmens und der gesamten Branche ermöglichen.

Die Zusammenarbeit hat das Ziel, agentenbasierte KI-Lösungen zu entwickeln, die die Fähigkeiten von technischen Experten und Entscheidungsträgern beschleunigen und erweitern. Das Ziel ist die Entwicklung und Bereitstellung einer offenen Daten- und KI-Infrastruktur, die Daten und Arbeitsabläufe in den Bereichen Untergrund, Bohrlochbau und Produktion in einer sicheren digitalen Umgebung unter Verwendung der Lumi-Daten- und KI-Plattform von SLB vereint.

"Die Energiebranche wird durch Digitalisierung und KI neu gestaltet", sagte Rakesh Jaggi, Präsident des Digitalgeschäfts von SLB. "Die Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Shell ermöglicht es uns, die Entwicklung fortschrittlicher digitaler und agentenbasierter KI-Lösungen zu beschleunigen, die durch Automatisierung und Autonomie die Arbeitsweise unserer Branche verändern und so einen Mehrwert im gesamten Upstream-Bereich schaffen, von der Planung bis zum Betrieb."

Die Zusammenarbeit ist Ausdruck einer langjährigen Beziehung zwischen den beiden Unternehmen. Anfang dieses Jahres gab SLB eine technische Partnerschaft bekannt, um seine Petrel-Untergrundsoftware in allen Anlagen von Shell weltweit einzusetzen, um die Infrastruktur und Arbeitsabläufe zu standardisieren und skalierbare digitale Lösungen zu beschleunigen, was zur Verbesserung der Betriebskosteneffizienz beiträgt. Dies wird dazu beitragen, die digitale Strategie und Technologie-Roadmap von Shell zu gestalten, das gegenseitige Lernen zu fördern, um die umfassendere digitale Transformation von Shell zu unterstützen, und zur Entwicklung digitaler Lösungen beizutragen, die kommerziell rentabel und branchenweit breit einsetzbar sind.

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

