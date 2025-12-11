Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen durch eine Kooperationsvereinbarung mit LBC, einem in Portugal ansässigen internationalen Unternehmen, das für seinen integrierten Ansatz zur Geschäftsoptimierung, digitalen Transformation und Personalentwicklung bekannt ist und Kreativität und menschliche Ethik mit KI kombiniert, um die Wertschöpfung zu beschleunigen.

LBC wurde im Jahr 2001 gegründet und unterstützt internationale Organisationen, Regierungsbehörden und Unternehmen in verschiedenen Branchen, darunter Finanzwesen, Energie, TMT, Transport und öffentlicher Sektor. LBC bedient Kunden in Afrika, Amerika und Europa und bietet Managementberatung, digitale Transformation, Kapazitätsaufbau und KI-Implementierung an. Das Unternehmen ist für seine Kultur der innovativen Transformation bekannt, die sich auf nachhaltige Leistung konzentriert, und unterstützt seine Kunden dabei, komplexe Veränderungen mit messbaren Auswirkungen zu bewältigen. Jüngste Investitionen in Unternehmens-KI verbessern deren Fähigkeiten in den Bereichen UX/UI, Automatisierung, Analytik und Web-Lösungen.

"Bei LBC ist es unsere Mission, gemeinsam eine sinnvolle und nachhaltige Wirkung zu erzielen", erklärte Carlos Valleré de Oliveira, Gründer und CEO von LBC. "Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre Zukunft zu definieren und mit Klarheit und Überzeugung voranzugehen. Die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting erweitert unsere Möglichkeiten, dies über Regionen und Branchen hinweg zu tun, und verleiht unserer Arbeit, der wir uns intensiv verschrieben haben, zusätzliche Relevanz, Ressourcen und Reichweite. Gemeinsam können wir nachhaltigen Wert schaffen, der weit über ein einzelnes Projekt hinausgeht."

Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Bei der Transformation geht es nicht nur darum, einen Fahrplan zu haben, sondern es erfordert eine Denkweise, die auf Agilität, Verantwortungsbewusstsein und nachhaltiger Umsetzung basiert. Was LBC auszeichnet, ist die Fähigkeit, strategische Erkenntnisse mit digitaler Transformation und Talententwicklung zu verbinden, unterstützt durch KI-Technologie, um echte Verhaltensänderungen und langfristige Leistungssteigerungen zu erzielen. Ihr zukunftsorientierter Ansatz ergänzt unsere Kompetenzen und steigert den Mehrwert, den wir unseren Kunden bieten, die sich in einem komplexen Umfeld bewegen und für die Zukunft aufbauen.

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251211814907/de/

Contacts:

Kontakt: mediainquiries@Andersen.com