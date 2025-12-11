100.000 Dollar pro ETH? Tom Lee sieht Ethereum am Beginn eines Jahrzehnt-Supercycles

Trotz der jüngsten Kursverluste bei Ethereum präsentiert sich Tom Lee, Mitbegründer von Bitmine und renommierter Makro-Analyst, mit einer außergewöhnlich bullischen Langzeitprognose. Seine Einschätzung: Ethereum könnte langfristig auf bis zu 100.000 US-Dollar steigen. Lees Argumentation basiert dabei nicht auf kurzfristigen Chartbewegungen, sondern auf tiefen strukturellen Trends, die das ETH-Ökosystem in den kommenden zehn Jahren prägen könnten.

Tokenisierung als zentraler Wachstumsmotor für Ethereum

In einem aktuellen Interview mit Rug Radio betont Lee, dass viele Anleger Ethereum falsch einschätzen, weil sie den Token wie eine kurzfristige Spekulation bewerten. In Wahrheit sei Ethereum jedoch ein langfristiges Infrastrukturprojekt - ein Fundament, auf dem zukünftige Finanzsysteme aufbauen werden.

Für Lee spielt der aktuelle ETH-Kurs von rund 3.000 US-Dollar kaum eine Rolle. Entscheidend sei der Blick in die Zukunft: Ethereum werde in den kommenden zehn Jahren zu einem "Monster-sized Network", das eine bedeutende Rolle in der globalen Finanzwelt einnimmt.

Zentraler Treiber dieses Wachstums ist die Tokenisierung realer Vermögenswerte. Ob Aktien, Immobilien, Fonds oder Rohstoffe - Lee sieht einen unausweichlichen Trend, diese Werte auf die Blockchain zu übertragen. Dieser Prozess könnte Kapitalmärkte im Umfang hunderter Billionen Dollar auf Ethereum migrieren lassen. Die exponentielle Nachfrage nach ETH, das als "Treibstoff" dieser Infrastruktur dient, könne langfristig einen Preis von 100.000 Dollar plausibel machen.

ETH wird damit nach Lees Einschätzung zu einem klassischen Buy-and-Hold-Asset, dessen wahre Wertschöpfung erst im Laufe des Jahrzehnts sichtbar wird.

Kurzfristige Indikatoren zeigen ebenfalls Stärke

Neben Lees langfristiger Perspektive geben auch kurzfristige Signale Anlass zum Optimismus. Analyst Sykodelic weist darauf hin, dass ETH kürzlich den 50-Tage-SMA nach oben durchbrochen hat. Auch der Daily Supertrend liefert erstmals seit Juli wieder ein Kaufsignal.

Ethereum zeigt zudem ungewöhnliche relative Stärke gegenüber Bitcoin - ein häufiges Vorzeichen für beginnende Altcoin-Rallyes. Während ETH von einem Tief bei 2.700 US-Dollar bereits auf über 3.200 US-Dollar klettern konnte, steigt gleichzeitig die Ethereum-Dominanz, während die Bitcoin-Dominanz sinkt. Für viele Analysten ergibt sich daraus ein Szenario, das bis Jahresende eine Erholungsbewegung in Richtung früherer Allzeithochs ermöglicht.

Sollte es tatsächlich zu einer breiteren Altcoin-Rallye kommen, könnte auch ein neues Projekt wie Bitcoin Hyper davon spürbar profitieren.

Bitcoin Hyper: Warum sich der Presale zum Investorentrend entwickelt

Der Coin HYPER von Bitcoin Hyper zählt derzeit zu den meistdiskutierten neuen Projekten am Markt. Das Vorhaben gilt als ambitionierter Versuch, die erste echte Layer-2-Lösung für Bitcoin zu entwickeln - ein technologischer Schritt, der das BTC-Ökosystem massiv erweitern könnte.

Bitcoin leidet bereits seit Jahren unter relativ langsamen Transaktionen und hohen Gebühren. Bitcoin Hyper will diese Limitierungen umgehen, indem Transaktionen auf eine Layer-2-Struktur ausgelagert werden, die auf der Solana Virtual Machine basiert. Diese Kombination soll:

Smart Contracts ermöglichen

DeFi-Anwendungen auf Bitcoin bringen

schnellere und günstigere Transaktionen erlauben

die Entwicklerbasis von Solana integrieren

Der Markt honoriert diese Vision: Über 29 Millionen US-Dollar wurden bereits im Presale investiert. Der aktuelle Einstiegspreis liegt noch bei 0,013385 US-Dollar pro HYPER, zahlbar per Kreditkarte oder gängigen Kryptowährungen wie ETH, BNB oder USDT.

Für viele Anleger entsteht hier eine klassische Early-Bird-Situation: Sollte Bitcoin Hyper zur ersten erfolgreichen BTC-L2 avancieren, könnte die Nachfrage explodieren - besonders wenn ETH und BTC durch einen gemeinsamen Supercycle Rückenwind bekommen.

Jetzt Bitcoin HYPER kaufen

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.