Trump-Gaming-Projekt sorgt für Diskussion - PepeNode bietet echtes Web3-Mine-to-Earn-Modell

Ein neues Blockchain-Spiel rund um den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump sorgt aktuell für viel Aufmerksamkeit - doch beim genaueren Hinsehen entstehen Zweifel, ob das Projekt überhaupt als echtes Web3-Game gelten kann. Währenddessen rückt PepeNode mit einem vollständig Web3-nativen Mine-to-Earn-Ansatz in den Fokus und präsentiert sich als klare Alternative zu den gescheiterten Play-to-Earn-Modellen früherer Jahre.

Trump Billionaires Club: Web3 nur als optionales Extra

Über den TrumpMeme X-Account wurde kürzlich die Voranmeldung für den Trump Billionaires Club gestartet. Das Spiel präsentiert Donald Trump in einem an "The Apprentice" angelehnten Szenario, kombiniert mit Würfeln, Immobilienkäufen, Börsenspielen und dem Aufstieg auf einer High-Roller-Leiter. Spieler können zudem Anteile an einem Pool von 1 Million US-Dollar in TRUMP-Token gewinnen.

Bei genauer Betrachtung zeigt sich jedoch: Die Blockchain ist für das Gameplay gar nicht notwendig. Spieler können alle Funktionen vollständig ohne Web3 nutzen, indem sie klassische Zahlungsmethoden verwenden. Die optionalen digitalen Collectibles werden über Open Loot verteilt - ein Modell, das Experten als typisches "Web2.5"-Konstrukt einstufen. Damit stellt sich die Frage, ob ein Spiel, das sich ohne Blockchain genauso nutzen lässt, überhaupt als GameFi gelten kann.

Während einige Projekte Web3 lediglich als Marketinglabel nutzen, geht PepeNode einen anderen Weg.

PepeNode: Ein nachhaltiges Mining-Ökosystem mit deflationärer Tokenomics

PepeNode setzt auf ein echtes Web3-Fundament. Das Spiel simuliert den Aufbau eines kompletten Mining-Rechenzentrums: Spieler starten in einem leeren virtuellen Serverraum und müssen Schritt für Schritt eine funktionierende Mining-Infrastruktur errichten. Jede Entscheidung - von Node-Käufen bis zu Upgrades - erfordert den Einsatz von PEPENODE-Token und beeinflusst die Effizienz der Mining-Operation.

Die Simulation bildet typische Herausforderungen realer Mining-Betriebe ab, darunter Hitzeentwicklung, Stromverbrauch und Stabilitätsprobleme - allerdings ohne die realen Kosten. Die Besonderheit liegt im deflationären Token-Burning-Mechanismus: 70 Prozent aller für Upgrades ausgegebenen PEPENODE werden dauerhaft aus dem Umlauf entfernt. Je aktiver Spieler sind, desto knapper wird das Angebot.

Belohnungen bestehen nicht nur aus PEPENODE selbst, sondern auch aus hochwertigen Meme-Coins wie Pepe (PEPE)und Fartcoin (FARTCOIN), die in höheren Spielstufen freigeschaltet werden können. Damit kombiniert PepeNode strategische Tiefe mit nachhaltiger Token-Ökonomie - ein klarer Unterschied zu früheren Play-to-Earn-Titeln, deren inflationäre Systeme oft zum Zusammenbruch führten.

Presale läuft - nur noch 27 Tage für Early Adopters

Der PEPENODE-Presale befindet sich aktuell in einer heißen Phase. Der Token kostet derzeit 0,0011873 US-Dollar, und der Vorverkauf endet in 27 Tagen. Danach wird PEPENODE ausschließlich an Börsen gelistet - üblicherweise zu höheren Kursen als im Presale.

Der Kauf ist über die offizielle Website möglich, unterstützt werden:

ETH

BNB

USDT (ERC-20 oder BEP-20)

Kreditkarte

PepeNode ist zudem bereits im Upcoming Tokens Feed der Best Wallet gelistet, was die künftige Integration erleichtert. Ein vollständiges Audit durch Coinsult bietet zusätzliche Sicherheit für frühe Unterstützer.

