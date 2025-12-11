XRP rutscht weiter ab: Droht jetzt ein Fall auf 1,50 US-Dollar?

Der Kryptomarkt zeigt sich erneut schwach. Während Bitcoin rund zwei Prozent verliert und auf etwa 90.000 US-Dollar zurückfällt, steht XRP mit einem Minus von drei Prozent noch stärker unter Druck. Die Schwäche zieht sich bereits seit Monaten durch den Kurs: In den letzten drei Monaten verlor XRP etwa ein Drittel seines Werts und hinkt Bitcoin wie Ethereum deutlich hinterher. Zudem kämpft der Token aktuell mit der psychologischen 2-Dollar-Marke - ein Bruch könnte weitere Verluste beschleunigen.

XRP zeigt deutliche fundamentale Schwäche

Ein Blick auf die On-Chain-Daten bestätigt das bärische Bild. Besonders auffällig ist der Einbruch der täglichen Netzwerkgebühren: Der 90-Tage-Durchschnitt ist seit Februar von rund 5.900 XRP auf etwa 650 XRP gefallen - ein Rückgang von knapp 89 Prozent und das niedrigste Niveau seit Dezember 2020. Dies zeigt, dass die Auslastung des XRP Ledgers stark gesunken ist und kaum produktive Aktivität stattfindet.

Auch im Derivatemarkt verliert XRP deutlich an Momentum. Das Futures Open Interest ist seit Oktober um rund 59 Prozent eingebrochen - von 1,7 Milliarden XRP auf 0,7 Milliarden XRP. Gleichzeitig fiel die Funding Rate von 0,01 auf gerade einmal 0,001 Prozent. Die Bereitschaft, aggressiv Long-Positionen aufzubauen, nimmt damit stark ab. Die Kombination aus geringer Netzwerkaktivität und abnehmendem spekulativen Interesse ergibt ein klar bärisches Gesamtbild.

Kurzfristig steht die Zone zwischen 1,90 und 2,00 US-Dollar im Fokus. Dort verläuft ein wichtiger historischer Support. Gleichzeitig nähert sich der Kurs einer seit September bestehenden Abwärtstrendlinie - ein technisches Zusammenlaufen, das oft zu einer starken Bewegung führt. Bricht XRP nach unten aus, rückt das Kursziel von 1,50 US-Dollar realistisch in Sichtweite.

Bitcoin Hyper als spekulative Alternative - Layer-2-Projekt sammelt mehr als 29,3 Mio. US-Dollar ein

In Phasen, in denen Altcoins wie XRP deutliche Schwächesignale zeigen, suchen Anleger häufig nach neuen Chancen abseits etablierter Tokens. Genau diesen Trend sieht man aktuell: Trotz schwachem Gesamtmarkt fließt Kapital in innovative Presale-Projekte - allen voran Bitcoin Hyper.

Das Projekt basiert auf der Idee, Bitcoin nicht zu verändern, sondern funktional zu erweitern. Schnellere Transaktionen, Smart-Contracts, DeFi, Tokenisierung und flexible Anwendungen sollen über eine separate Layer-2-Struktur möglich werden. Die Grundlage bildet eine Solana-kompatible Virtual Machine, die hohe Effizienz und eine große Entwicklerbasis bietet.

Über eine vollständig gedeckte Bridge werden Wrapped-BTC auf die Layer-2 übertragen, wodurch die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain erhalten bleibt. Der HYPER-Token übernimmt zentrale Funktionen wie Gebühren, Validierung, Governance und Staking. Aktuell liegt die Staking-Rendite bei rund 40 Prozent APY.

Der Presale läuft bereits erfolgreich: Über 29,3 Millionen US-Dollar wurden investiert. Der Kauf erfolgt direkt über die Website - Wallet verbinden, Menge auswählen, Token tauschen und auf Wunsch sofort staken. Akzeptiert werden SOL, ETH, BNB, USDT und USDC.

