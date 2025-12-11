Bitcoin Prognose: Diese zwei Kursmarken entscheiden nach dem Fed-Zinsentscheid

Bitcoin reagiert auf die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank mit einem moderaten Rücksetzer von rund zwei Prozent und pendelt aktuell um die Marke von 90.000 US-Dollar. Nach dem dominierenden Makroereignis rückt nun die charttechnische Lage stärker in den Fokus. Besonders zwei Kursniveaus könnten in den kommenden Tagen über die kurzfristige und mittelfristige Entwicklung des BTC-Kurses entscheiden.

Schlüsselzonen im Fokus: 91.800 USD und 89.500 USD

Der bekannte Analyst Michaël van de Poppe verweist auf die Relevanz der Zone um 91.800 US-Dollar. Der Rückfall unter dieses Niveau nach dem FOMC-Meeting löste eine breitere Marktkorrektur aus. Dennoch sieht er keinen Grund zur Panik, da die Sequenz höherer Tiefpunkte weiterhin intakt bleibt - ein Zeichen für eine stabile bullische Struktur auf den kurzfristigen Zeitebenen.

Ein erneuter Anstieg in Richtung der Widerstandsmarke bei 91.800 US-Dollar gilt für ihn als wahrscheinlich. Sollte BTC diese Zone zurückerobern, könnte ein Ausbruch mitsamt Retest den Trend neu beleben. Trader achten daher verstärkt auf den Tagesschlusskurs oberhalb dieser Marke.

Auf der Unterseite ist die Unterstützung bei 89.500 US-Dollar entscheidend. Ein Bruch dieser Zone könnte eine dynamische Abwärtsbewegung einleiten und sogar einen erneuten Test der 80.000-US-Dollar-Region auslösen. Ein solches Szenario würde einem möglichen Doppelboden entsprechen, der langfristig allerdings bullisch interpretiert werden könnte.

On-Chain-Daten von CryptoQuant bestätigen diese Nervosität: Hedgefonds und professionelle Anleger reduzierten ihr Risiko vor dem Zinsentscheid. BTC-Bestände auf zentralen Börsen gingen zurück, während Stablecoin-Reserven wie USDT und USDC anstiegen - ein klassisches Muster defensiver Positionierung.

Auch die Funding-Rates zeigen ein vertrautes Muster: Wie schon zwischen August und Oktober 2025 stieg die Long-Positionierung vor dem Ereignis und wurde danach abrupt abgebaut. Institutionelle Akteure agieren derzeit vorsichtig, was den Markt in eine entscheidende Neuorientierungsphase bringt.

Bitcoin Hyper: Layer-2-Presale boomt - über 29 Mio. USD eingesammelt

Während sich Bitcoin charttechnisch neu sortiert, richtet sich der Blick vieler Anleger auf Projekte, die das BTC-Ökosystem erweitern. Bitcoin Hyper zählt zu den aktuell spannendsten Entwicklungen, da das Projekt neue Funktionen ermöglicht, die Bitcoin selbst nicht bereitstellen kann.

Über Layer-2-Technologien können schnellere, günstigere und vielseitigere Anwendungen entstehen - ein potenzieller Treiber für höhere Netzwerknachfrage. Genau hier setzt Bitcoin Hyper an: Das Projekt kombiniert die Stabilität von Bitcoin mit der Geschwindigkeit einer SVM-basierten Architektur, ähnlich wie sie von Solana bekannt ist.

Damit wird eine Grundlage geschaffen für:

DeFi-Anwendungen

skalierbare On-Chain-Prozesse

kostengünstige Transaktionen

flexible Web3-Features auf Bitcoin-Basis

Die Verbindung zur Bitcoin-Mainchain erfolgt über eine sichere Bridge-Technologie, was Vertrauen und Effizienz kombiniert.

Die Resonanz am Markt ist enorm: Über 29 Millionen US-Dollar wurden im Presale bereits investiert. Der HYPER-Token fungiert dabei als zentrale Gebühreneinheit, ermöglicht Staking (aktuell rund 40 Prozent APY) und spielt eine Governance-Rolle im Netzwerk. Unterstützt werden SOL, ETH, BNB, USDT, USDC - und der Presale-Preis steigt stufenweise.

