Ethereum Prognose: Steht jetzt der Sprung auf 3.700 US-Dollar bevor?

Ethereum zeigt sich im Monatsverlauf weiterhin schwach und verzeichnet fast 10 Prozent Verlust - ein Zeichen dafür, dass der übergeordnete Trend noch leicht bärisch bleibt. Dennoch kam es vor wenigen Tagen zu einem vielbeachteten Comeback, als der ETH-Kurs kurzzeitig den wichtigen Widerstand bei 3.400 US-Dollar übersteigen konnte, bevor er wieder auf 3.200 US-Dollar zurückfiel. Der Analyst "Trader Tardigrade" sieht in dieser Bewegung jedoch ein mögliches Frühzeichen einer bevorstehenden Trendwende.

Chartanalyse: Bullish Pennant deutet auf Potenzial bis 3.700 US-Dollar hin

Laut "Trader Tardigrade" hat sich im Ethereum-Chart ein sogenanntes "Bullish Pennant" gebildet - ein Muster, das für gewöhnlich eine starke Kursbewegung in Richtung des vorherigen Trends ankündigt. Da ETH durch die obere Trendlinie ausgebrochen ist, wertet der Experte dies als klares bullishes Signal. Sein kurzfristiges Kursziel: 3.700 US-Dollar.

Auch der jüngste Rücksetzer nach dem Durchbruch über 3.400 US-Dollar spricht in dieses Muster hinein, da viele Ausbrüche von einer technischen Retest-Phase begleitet werden. Rückenwind erhält das Szenario durch das Fusaka Upgrade, das am 3. Dezember live ging und die Skalierbarkeit sowie Flexibilität im Staking-Bereich verbessern soll.

Allerdings bleibt der Markt nicht ohne Risiken: Der bedeutende Widerstand am 200-Tage-SMA bei 3.450 US-Dollar könnte erneut eine Hürde darstellen. Zudem signalisiert der RSI zwischen 55 und 60 weiterhin einen neutralen Markt. Die jüngste Leitzinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte dürfte kurzfristig ebenfalls für eine Seitwärtsphase sorgen.

Warum Anleger trotz schwachem Markt vermehrt auf Projekte wie PepeNode blicken

Auch wenn sich Ethereum stabil oberhalb von 3.000 US-Dollar hält, erscheint ein großes Comeback noch vor Jahresende wenig wahrscheinlich. Viele Anleger orientieren sich daher zunehmend an Presale-Projekten, die trotz schwachem Gesamtmarkt deutliche Kapitalzuflüsse verzeichnen. Besonders PepeNode rückt dabei in den Fokus, da es ein innovatives Konzept bietet, das sich klar vom traditionellen Ethereum-Mining unterscheidet.

PepeNode: Mining-to-Earn schon im Presale aktiviert

PepeNode bringt ein Konzept zurück, das seit Ethereum 2.0 aus dem Netzwerk verschwunden war: Mining - allerdings in gamifizierter, virtueller Form. Nutzer können Mining-Nodes erwerben oder upgraden und dadurch Mining-Rewards verdienen, ohne reale Hardware betreiben zu müssen. Das System nutzt einen Mine-to-Earn-Algorithmus, der die Belohnungen zunächst off-chain speichert und sie nach dem Token Generation Event vollständig auf die Blockchain überträgt.

Bereits jetzt können Presale-Teilnehmer Mining-Rewards generieren, indem sie PEPENODE einsetzen. Ergänzt wird das System durch ein Echtzeit-Mining-Dashboard, integrierten Bot-Schutz sowie Leaderboards, die langfristig die Community stärken sollen.

Neben den Mining-Erträgen bietet PepeNode eine weitere Einnahmequelle: das Staking. Anleger, die ihre Tokens schon im Presale festsetzen, erhalten derzeit eine jährliche Rendite von 559 Prozent (APY) - ein Faktor, der den Presale zusätzlich attraktiv macht.

