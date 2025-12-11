Gestern lieferte Oracle nachbörslich Quartalszahlen, DER AKTIONÄR berichtete. Im heutigen Handel geht es für die Aktie des Cloudunternehmens stark abwärts. Denn obwohl die Geschäfte zuletzt besser liefen als gedacht, verfehlte der Umsatz das Ziel - und Anleger wurden nervös.Oracle trägt heute die rote Laterne im S&P 500. Die Aktie verlor zwischenzeitlich mehr als 14 Prozent im Nachgang an die gestern nach Börsenschluss veröffentlichten Quartalszahlen. Das was der heftigste Kursrückgang seit ...

