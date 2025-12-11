Bei Molding Solutions ist es unser grundlegendes Anliegen, unsere Kernwerte Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung in jedem unserer Entscheidungsschritte zu wahren. Unser Anspruch, konstant hochwertige Produkte zu liefern, eine pünktliche und verlässliche Versorgung sicherzustellen sowie enge, langfristige Partnerschaften aufzubauen, hat uns zu einem vertrauensvollen Branchenführer gemacht.

In den vergangenen drei Jahren waren wir mit erheblichen, noch nie dagewesenen inflationären Herausforderungen in den wichtigsten Märkten konfrontiert verursacht durch steigende Kosten für Rohmaterialien, Energie und qualifizierte Fachkräfte. Gleichzeitig bleiben globale Logistikkosten auf einem hohen Niveau, während fortlaufende steuerliche, währungsbezogene und regulatorische Unsicherheiten in führenden Volkswirtschaften die Stabilität der Lieferketten zusätzlich beeinflussen.

Trotz der Umsetzung umfassender interner Effizienz- und Produktivitätsprogramme machen diese strukturellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine strategische Preisanpassung erforderlich. Dieser Schritt ist notwendig, um das Serviceniveau zu sichern, Investitionen in Innovationen fortzuführen und die Verlässlichkeit zu gewährleisten, die unsere Kunden von uns erwarten.

Mit dieser Maßnahme bekräftigt Molding Solutions sein Engagement für höchste Kundenorientierung und Leistungsfähigkeit: Wir stärken die Versorgungssicherheit, erhalten strategische Investitionen in Innovation und operative Exzellenz aufrecht und sichern langfristig die konstante Qualität und Integrität unserer Leistungen immer mit dem Ziel, einen nachhaltigen Mehrwert für alle unsere Stakeholder zu schaffen.

Über Barnes Molding Solutions

Molding Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Spritzgusskomponenten und innovativen Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter Automotive, Industrial, Konsumgüter und Healthcare. Bekannt für seine konsequente Ausrichtung auf Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung, liefert das Unternehmen Produkte, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Mit der Vision gegründet, innovative, langlebige und effiziente Lösungen im Bereich des Kunststoffspritzgusses bereitzustellen, hat Molding Solutions sich durch operative Exzellenz, technologische Innovationskraft und nachhaltige Fertigungsprozesse einen herausragenden Ruf erarbeitet. Strategische Investitionen in modernste Produktionsanlagen und Spitzentechnologien ermöglichen es dem Unternehmen, die Erwartungen seiner Kunden kontinuierlich zu erfüllen und zu übertreffen.

Im Fokus steht dabei der Aufbau langfristiger Partnerschaften: Molding Solutions arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um deren individuelle Anforderungen zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen bereitzustellen, die echten Mehrwert bieten. Die Unternehmenswerte Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenorientierung prägen jeden Aspekt unseres Handelns und treiben unsere Mission voran, weltweit ein vertrauensvoller Partner für Fertigungsqualität auf höchstem Niveau zu sein.

barnesmoldingsolutions.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251211588956/de/

Contacts:

Kontakt

press-communication@onebarnes.com