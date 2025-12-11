© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMON

DoubleLine-Capital-CEO Jeffrey Gundlach sagte am Mittwoch, er werde zunehmend optimistischer für Rohstoffe.Der vielbeachtete US-Investor erklärt, er habe seine Einschätzung für breite Rohstoffindizes zuletzt ins Positive gedreht und verwies auf eine stetige, weitgehend übersehene Aufwärtsbewegung in dieser Anlageklasse. "Rohstoffe insgesamt haben still und leise begonnen zu steigen", sagt Gundlach. "Zum ersten Mal seit Langem bin ich vergangene Woche bei Rohstoffen insgesamt wieder positiv geworden. Daher halte ich einen Rohstoffindex aktuell für sinnvoll." [spotify]3UC6YR3mLdirpCpS4wkqUa[/spotify] Damit reagierte er auch auf die Entscheidung der US-Notenbank vom Mittwoch, ihren Leitzins um …