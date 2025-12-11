Handgefertigt, um das bisher ausgefeilteste und leistungsstärkste ClickUp-Erlebnis zu bieten

ClickUp hat heute die Einführung von ClickUp 4.0 bekannt gegeben, einer bahnbrechenden Version, die das Chaos der Arbeitsausbreitung beenden und eine neue Ära der Arbeit einläuten soll. Mit einer kühnen Vision für die Konvergenz von Software, Menschen und KI bietet ClickUp 4.0 eine Reihe leistungsstarker neuer Funktionen, die Teams in die Lage versetzen, ihre beste Arbeit in einem einzigen konvergenten Arbeitsbereich zu leisten.

Seit Jahren kämpfen Unternehmen mit fragmentierten Arbeitsabläufen, isolierten Tools und den ständigen Reibungsverlusten durch Kontextwechsel. ClickUp 4.0 ist die Lösung: ein einziger, ansprechend gestalteter Arbeitsbereich, der Aufgaben, Dokumente, Ziele, Chat und KI-gestützte Automatisierung vereint. Das Ergebnis ist eine Plattform, die nicht nur Zeit spart, sondern auch Kreativität und Zusammenarbeit auf allen Ebenen fördert.

"Software konvergiert wir waren uns dessen stets bewusst. "Es ist höchste Zeit, denn die Ausbreitung der Arbeit ist der stille Killer der Produktivität", erklärte Zeb Evans, Gründer und CEO von ClickUp. Er fügte hinzu: "Teams sind mit unzusammenhängenden Tools und Arbeitsabläufen überfordert und verlieren wertvolle Zeit und Energie, nur um den Anschluss nicht zu verlieren. Mit ClickUp 4.0 beenden wir dieses Chaos. Wir sind der Ansicht, dass die Zukunft der Arbeit in der Konvergenz liegt wo man alle Software und KI von einer einzigen Plattform erwirbt."

Die Hauptfunktionen von ClickUp 4.0:

Konvergente Navigation: Verwalten Sie Aufgaben, Dokumente, Kommunikation und mehr nahtlos in einer intuitiven Seitenleiste.

Verwalten Sie Aufgaben, Dokumente, Kommunikation und mehr nahtlos in einer intuitiven Seitenleiste. KI-gestützte Automatisierung: Überlassen Sie ClickUp Brain die Wiederholungsarbeiten, die Gewinnung von Erkenntnissen und die Empfehlung von nächsten Schritten, damit sich die Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren können.

Überlassen Sie ClickUp Brain die Wiederholungsarbeiten, die Gewinnung von Erkenntnissen und die Empfehlung von nächsten Schritten, damit sich die Mitarbeiter auf das Wesentliche konzentrieren können. Umgebungs-KI-Agenten : Die neuen ClickUp-Agenten arbeiten proaktiv: Sie beantworten Fragen, liefern Einblicke und halten die Arbeit am Laufen, ohne von den Benutzern dazu aufgefordert werden zu müssen.

: Die neuen ClickUp-Agenten arbeiten proaktiv: Sie beantworten Fragen, liefern Einblicke und halten die Arbeit am Laufen, ohne von den Benutzern dazu aufgefordert werden zu müssen. KI-Chat : Stellen Sie sicher, dass Ihr gesamter Arbeitskontext nahtlos verknüpft und in Ihren Chats und Direktnachrichten verfügbar ist.

: Stellen Sie sicher, dass Ihr gesamter Arbeitskontext nahtlos verknüpft und in Ihren Chats und Direktnachrichten verfügbar ist. Leistungsstarke neue Arbeits-Apps: Verwalten Sie Ihren Kalender, führen Sie Live-Videoanrufe durch, nutzen Sie die Unterstützung durch KI-Notizassistenten, optimieren Sie Teampläne und vieles mehr.

Evans fügte hinzu: "Jedes Pixel von ClickUp 4.0 spiegelt unsere Leidenschaft für Handwerkskunst und Qualität wider. Wir haben den Wünschen unserer Nutzer Rechnung getragen, jedes Detail sorgfältig ausgearbeitet und unsere Leidenschaft für Produktivität in diese Version einfließen lassen. Das Ergebnis ist die beste ClickUp-Erfahrung, die wir je entwickelt haben. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das unsere Nutzer in uns setzen, und wir sind bestrebt, jeden Tag ein Erlebnis zu bieten, das ihre Erwartungen übertrifft."

ClickUp 4.0 ist ab sofort für alle Nutzer verfügbar. Um mehr über die neuen Funktionen zu erfahren und zu entdecken, wie ClickUp die Zukunft der Arbeit neu definiert, besuchen Sie bitte ClickUp.com.

Über ClickUp

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Arbeitsbereich, der alle Arbeitsanwendungen, Daten und Arbeitsabläufe zusammenführt. ClickUp beseitigt jegliche Form von Arbeitsausbreitung, um einen vollständigen Kontext und einen zentralen Ort für die Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI-Agenten zu schaffen. ClickUp wird von mehr als 20 Millionen Nutzern weltweit geschätzt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die menschliche Produktivität zu maximieren.

