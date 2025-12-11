Mit Beginn der fünften Staffel des Podcasts stehen globale Diplomatie und Verhandlungen mit hohem Einsatz im Mittelpunkt.

Die Doha Debates der Qatar Foundation beleuchteten die Praxis hochkarätiger Verhandlungen in einer Sonderausgabe ihres preisgekrönten Podcasts The Negotiators mit Foreign Policy im Rahmen des Doha-Forums, nachdem am 1. Dezember die fünfte Staffel der Podcast-Reihe gestartet war.

Die Folge wurde in Zusammenarbeit mit dem Sonderpartner von The Negotiators für diese Saison, dem International Peace Institute (IPI), und dem langjährigen Produktionspartner von Doha Debates, Foreign Policy, ausgestrahlt und bot ein spannendes Gespräch zwischen Prinz Zeid bin Ra'ad bin Zeid Al Hussein, President und Chief Executive Officer des International Peace Institute, und Dr. Robert Malley, Professor und Autor.

Die moderierte Live-Diskussion befasste sich mit den Friedensbemühungen zwischen Israel und Palästina und stützte sich dabei auf die umfangreichen Erfahrungen beider Redner in den Bereichen Diplomatie und Konfliktlösung. Das Gespräch befasste sich auch mit zentralen Momenten aus Malleys Buch Tomorrow Is Yesterday: Life, Death, and the Pursuit of Peace in Israel-Palestine (Morgen ist gestern: Leben, Tod und das Streben nach Frieden in Israel-Palästina), das er gemeinsam mit Hussein Agha verfasst hat, sowie mit Überlegungen zu anderen wichtigen Verhandlungen, darunter das Atomabkommen mit dem Iran aus dem Jahr 2015.

Prinz Zeid eröffnete die Sitzung mit einer Vorstellung von Dr. Malleys Arbeit im Bereich der hochkarätigen Mediation und erklärte: "Es ist mir eine große Ehre, Dr. Malley im Rahmen der Reihe The Negotiators zu interviewen, die von Doha Debates und Foreign Policy mit Unterstützung des IPI produziert wird. Robert ist einer der erfahrensten Diplomaten und Unterhändler Amerikas."

Dr. Malley teilte wichtige Erkenntnisse aus seiner Karriere und gewährte einen Einblick in die Herausforderungen, denen Verhandlungsführer gegenüberstehen, sowie in die Wege zu dauerhaften Vereinbarungen. "Die Menschen müssen kreativer, mutiger und einfallsreicher sein", bekräftigte er.

Amjad Atallah, Managing Director von Doha Debates, fügte hinzu, dass es wichtig sei, Verhandlungen einem globalen Publikum zugänglicher zu machen, und hob dabei die einzigartige Rolle Katars bei der Unterstützung von Dialogbemühungen weltweit hervor. "Verhandlungen finden häufig außerhalb der Öffentlichkeit statt, doch sie beeinflussen uns persönlich jeden Tag und prägen die Welt, in der wir alle leben", erklärte Amjad Atallah, Managing Director von Doha Debates. "Mit The Negotiators stellen wir faszinierende Geschichten von Verhandlungsführern und die Fähigkeiten, die sie einsetzen, um die Welt zu verbessern, in den Vordergrund."

Die neuesten Episoden der fünften Staffel der Podcast-Reihe "How 193 Countries Agreed on the Crime of Aggression" (Wie sich 193 Länder auf das Verbrechen der Aggression einigten) und "Inside the 'Impossible' Deal That Averted an Environmental Disaster in Yemen" (Einblick in das "unmögliche" Abkommen, das eine Umweltkatastrophe im Jemen verhinderte) sind auf allen großen Podcast-Plattformen verfügbar. Neue Episoden werden wöchentlich veröffentlicht, bis die Aufzeichnung des Doha-Forums am 2. Februar 2026 beginnt.

The Negotiators ist Teil des umfassenden Programms von Doha Debates, das sich mit globalen Themen durch einen konstruktiven Dialog befasst. Neue Debattenfolgen werden weiterhin wöchentlich veröffentlicht. Weitere Programme von Doha Debates finden Sie auf DohaDebates.com.

