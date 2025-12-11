Adyen und Cleverbridge erweitern ihre Allianz, um Innovationen voranzutreiben, den Kundennutzen zu erhöhen und neues Wachstum im Bereich digitaler Produkte zu erschließen.

Cleverbridge, ein führender Merchant of Record (MoR) für Software- und SaaS-Unternehmen, gab heute eine Partnerschaft mit Adyen bekannt, der globalen Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen. Die Partnerschaft baut auf einer bestehenden Integration zwischen den beiden Unternehmen auf und erweitert diese zu einer kommerziellen Partnerschaft, die die Zusammenarbeit in den Bereichen Technologie, Innovation und Programme zur Markteinführung stärkt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251211743511/de/

Cleverbridge and Adyen announce an expanded partnership to power the next generation of global commerce.

Diese Partnerschaft spiegelt die wachsende Nachfrage nach Merchant-of-Record-Dienstleistungen wider, die die globale Expansion vereinfachen, die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten und die betriebliche Effizienz erhöhen. Durch die Kombination des globalen Acquirer-Netzwerks von Adyen mit der End-to-End-MoR-Plattform von Cleverbridge ermöglichen die beiden Marktführer sowohl B2C- als auch B2B-Anbietern ein nahtloseres internationales Wachstum.

"Unternehmen stehen unter dem Druck, Kunden weltweit zu erreichen, ohne dass dabei zusätzliche Kosten oder Komplexität entstehen", sagte Richard Stevenson, CEO von Cleverbridge. "Die Partnerschaft mit Adyen ermöglicht uns, unsere führenden Kompetenzen zu bündeln und unseren Kunden einen reibungslosen Service von globalen Absatzchancen bis zur Realisierung der Umsätze zu bieten."

Gemeinsam schaffen die Unternehmen Mehrwert für ihre Kundenstämme, verbessern die Performance für Cleverbridge-Kunden und erweitern gleichzeitig den Zugang zu MoR-Funktionen für das globale Netzwerk von Adyen.

"Unsere Kunden suchen stets nach Möglichkeiten, die Komplexität ihrer internationalen Expansion zu reduzieren", so Trevor Nies, SVP Global Head of Digital bei Adyen. "Diese Partnerschaft ermöglicht es Cleverbridge, Händlern einen vertrauenswürdigen Weg zum Merchant-of-Record-Modell zu bieten einem Modell, das die Technologie von Adyen mit der Expertise von Cleverbridge in den Bereichen Compliance und Abrechnung sowie dem Management von Umsatzlebenszyklen verbindet. Gemeinsam helfen wir Softwareunternehmen dabei, schneller zu wachsen und auf der ganzen Welt effizienter vorzugehen."

Mit Blick auf die Zukunft planen Cleverbridge und Adyen, ihre Zusammenarbeit im Bereich des agentenbasierten Handels zu vertiefen und durch Automatisierung und intelligente Lösungen alle Phasen des digitalen Kaufprozesses zu optimieren. Dieser gemeinsame Fokus auf Innovation gewährleistet, dass gemeinsame Kunden frühzeitig Zugang zur nächsten Generation globaler Handelstechnologie erhalten.

Weitere Informationen zu dieser Partnerschaft finden Sie im aktuellen Blogbeitrag von Cleverbridge.

Über Cleverbridge

Cleverbridge ist die intelligentere Art, global zu verkaufen. Als Merchant of Record (MoR) vereinfachen wir globale Softwareverkäufe, indem wir leistungsstarke E-Commerce-Funktionen darunter Zahlungen, Abonnements, Steuerabwicklung und Compliance mit Expertendienstleistungen kombinieren, die das Wachstum über den gesamten Umsatzlebenszyklus hinweg fördern.

Cleverbridge wurde 2005 gegründet und hat seitdem Transaktionen in einem Wert von mehr als 10 Milliarden USD in über 240 Märkten abgewickelt. Das Unternehmen besitzt Büros in Chicago und Köln. Weitere Informationen erhalten Sie unter grow.cleverbridge.com

Über Adyen

Adyen (ADYEN: AMS) ist die Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengestützten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen dabei, ihre Ziele schneller zu erreichen. In seinen Niederlassungen rund um die Welt arbeitet Adyen mit Unternehmen wie Meta, Uber, H&M, eBay und Microsoft zusammen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251211743511/de/

Contacts:

Gordon Knapp

gordon.knapp@cleverbridge.com

+1-757-345-8523