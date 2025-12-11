Ein Dow Jones Industrial auf Rekordhoch und Kursverluste an der Nasdaq-Börse - die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag unterschiedliche Wege eingeschlagen. Auf den Technologieaktien, allen voran denen der Chip-Hersteller, lastete die Sorge über hohe Investitionen des Software-Schwergewichts Oracle in Künstliche Intelligenz.Der stärker von den Aktien der klassischen Industrie geprägte Dow schloss um 1,3 Prozent auf rund 48.704,01Punkte, das war eine weitere Höchstmarke. Damit ließ der bekannteste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
