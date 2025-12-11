Mit dem neuen Gebührenmodell sollen mehr Unternehmen dazu motiviert werden, sich dem kollaborativen Ökosystem von FiRa anzuschließen.

Das FiRa Consortium erweitert seine Mitgliedschaftsstruktur um eine neue Associate-Stufe, die eine breitere Branchenbeteiligung ermöglichen soll. Die neue umsatzbasierte Gebührenstruktur erleichtert es nun Unternehmen jeder Größe, sich an der Gestaltung der Zukunft präziser und sicherer Wireless-Erlebnisse zu beteiligen. Indem kostenbedingte Hindernisse beseitigt und der Zugang zu FiRa-Ressourcen erweitert werden, ermöglicht es diese neue Stufe Innovatoren, Entwicklern und neuen Akteuren, ihren Beitrag zur Entwicklung der nächsten Generation von Wireless-Funktionen zu leisten.

Die überarbeitete Gebührenstruktur bietet Unternehmen einen flexibleren und leichter zugänglichen Weg zur Associate-Mitgliedschaft:

7.500 US-Dollar für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als 50 Millionen US-Dollar

30.000 US-Dollar für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 50 Millionen US-Dollar

Die neue Associate-Stufe bietet weiterhin alle bekannten Vorteile, inklusive der Teilnahme an FiRa Working Groups, dem Zugriff auf Spezifikationen, der Teilnahme an FiRa Plugfests, Möglichkeiten zur Produktzertifizierung und der Berechtigung, sich als FiRa Authorized Test Lab zu bewerben. Dank dieser Angebote können Mitglieder enger zusammenarbeiten, ihre Technologien validieren und zur Gestaltung eines interoperablen Ökosystems beitragen.

"Im Zuge des kontinuierlichen Wachstums von FiRa spielt die Zugänglichkeit eine wichtige Rolle", so Benjamin Guilloud, Chair der Marketing Working Group von FiRa. "Mit der neuen Associate-Mitgliedschaftsstufe erleichtern wir mehr Unternehmen den Beitritt, das Engagement und die Mitwirkung. Wir erhoffen uns davon eine Erweiterung unserer Community, eine stärkere Beteiligung in den Working Groups und neue Impulse, die die langfristige Dynamik von FiRa stärken."

"Noch mehr Unternehmen den Zugang zu ermöglichen, stärkt das gesamte Ökosystem", so Rias Al-kadi, Vice Chair des FiRa Board of Directors. "Indem wir die finanzielle Hürde für den Einstieg senken, wollen wir eine größere Bandbreite an Innovatoren zur Teilnahme animieren, was letztendlich den Fortschritt in der gesamten Branche beschleunigt. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement von FiRa zur Förderung eines Umfelds, in dem Zusammenarbeit zu bedeutenden Fortschritten führt."

Indem FiRa die Mitgliedschaft zugänglicher macht, wird ein kooperativeres Umfeld gefördert und ein Beitrag zur Beschleunigung von Innovationen im gesamten Wireless-Bereich geleistet. Unternehmen, die an einer Mitgliedschaft interessiert sind, können noch heute mehr erfahren oder eine Mitgliedschaft beantragen.

Über das FiRa Consortium

Das FiRa Consortium ist eine von den Mitgliedern geleitete Organisation, die sich dafür einsetzt, die Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt interagieren, zu transformieren, insbesondere durch die Entwicklung einer präzisen Standortkenntnis für Menschen und Geräte unter Verwendung der gesicherten Feinbereichs- und Positionierungsfunktionen der Ultra-Breitbandtechnologie (UWB). FiRa treibt zu diesem Zweck die Entwicklung von technischen Spezifikationen und Zertifizierung voran, befürwortet wirksame Vorschriften und definiert einen breit angelegten Satz von Nutzungsfällen für UWB. Weitere Informationen über UWB und das FiRa Consortium finden Sie unter www.firaconsortium.org.

Contacts:

Benjamin Guilloud

FiRa Consortium

Marketing Working Group Chairman

Telefon: +336 51 04 85 39

E-Mail: press@firaconsortium.org