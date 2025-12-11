Open Protocol versetzt globale Marken und Einzelhändler in die Lage, um Annahme und Kapitalrendite von KI-Agenten für elektronischen Handel zu verbessern

Zoovu, die KI-Such- und Produktentdeckungsplattform für Unternehmenshandel, gab heute die Einführung des Zoovu MCP Servers bekannt, eines Model Context Protocol (MCP) Servers, der KI-Agenten den kontrollierten Zugriff auf Produktdaten vermittelt, um den Verkauf zu beschleunigen, die Markenintegrität zu wahren und ein besseres Einkaufserlebnis für die Kunden zu bieten.

Da Organisationen KI-Agenten über Kunden- und Mitarbeiter-Workflows hinweg bereitstellen, besteht oftmals die Ansicht, dass die Agenten allgemeine Fragen beantworten können jedoch werden sie bei komplexen Produktfragen aus der realen Welt von Käufern scheitern. Produktinformationen sind oft systemübergreifend fragmentiert ihnen mangelt es daher an kundenorientiertem Kontext, wie Anwendungsfälle, Bewertungen, Vorteile und Anwendungen und sie hängen von Regeln und Beziehungen ab, die die KI nicht zuverlässig erschließen kann, was zu widersprüchlichen Antworten und riskanten Empfehlungen führt.

Mit dem Zoovu MCP Server, können Unternehmen jetzt für jeden MCP-kompatiblen Agenten eine Verbindung zu angereicherten und standardisierten Produktdaten, Kompatibilität und Konfigurationslogik, GenAI Produkt- und Shopping-Experten und darüber hinaus herstellen -- die konsistente und vertrauenswürdige Produktinformationen bieten, die für skalierbaren Agentic Commerce erforderlich sind.

Agentenbasierte KI verspricht, das gesamte Einkaufserlebnis radikal zu verändern und für globale Marken und Einzelhändler steht dabei viel auf dem Spiel: Bis zum Jahr 2030 könnte allein der US-amerikanische B2C-Einzelhandelsmarkt (Business-to-Consumer) bis zu 1 Billion US-Dollar an orchestrierten Einnahmen durch Agentic Commerce erreichen mit globalen Prognosen, die gemäß McKinsey-Marktforschung nicht weniger als 3 Billionen bis 5 Billionen US-Dollar voraussagen.

"Ein KI-Agent kann leicht geschaffen werden dabei ist die Erstellung dieses vertrauenswürdigem Agenten für echte Produktentscheidungen der schwierige Teil", so Jonathan Taylor, CTO und Mitbegründer bei Zoovu. "Der Zoovu MCP Server vermittelt jedem KI-Agenten einen sicheren, konsistenten Weg, um das wahre Wesen des Produkts zu erschließen, auf das sich unsere Kunden bereits verlassen können. Er verwandelt Agenten in zuverlässige Berater, die genaue, erklärbare Empfehlungen, ohne Datenmodelle von Grund auf neu zu erstellen, abgeben können."

Zoovu MCP Server vermittelt KI-Agenten einen leichten, standardisierten Weg, um den Zugang zu derselben Produktintelligenz zu erhalten, die die Suche, Verkaufsführung, Konfiguratoren und KI-Assistenten von Zoovu antreibt, denen globale Unternehmen, wie Microsoft, Honeywell und Bosch vertrauen. Diese KI-Agenten können Produkte mit Präzision und regulierter Konsistenz mithilfe Zoovu als ihrem "Product Brain" suchen, vergleichen, konfigurieren und erklären anstatt fehlende Daten nur zu ergänzen.

Frühe Anwender sehen bereits die Auswirkungen: Ein globaler Hersteller von Medizinprodukten mit einem Umsatz von über 2 Milliarden US-Dollar hat seinen internen Agenten mit dem Zoovu MCP Server verbunden und die Präzision in Bezug auf verfahrensspezifische und Kompatibilitätsfragen unmittelbar verbessert und somit mehr Anfragen und die zunehmende Nutzung durch Vertriebs- und Supportmitarbeiter sofort bearbeitet und gelöst.

Die Agentic Commerce-Anwendungsfälle mit sehr hohem Stellenwert ermöglichen

Mit Zoovu MCP Server können Unternehmen folgendes aktivieren:

Interne Vertriebs- und Support-Agenten , die komplexe Produktanfragen, wie Kompatibilität und Konfigurationsfragen genau beantworten und somit die Mitarbeiterproduktivität steigern und Eskalationen verbessern.

, die komplexe Produktanfragen, wie Kompatibilität und Konfigurationsfragen genau beantworten und somit die Mitarbeiterproduktivität steigern und Eskalationen verbessern. Shopping-Agenten vor Ort , die Produkte in Echtzeit empfehlen, vergleichen und konfigurieren und somit den Erfolg und den durchschnittlichen Wert pro Bestellung erhöhen.

, die Produkte in Echtzeit empfehlen, vergleichen und konfigurieren und somit den Erfolg und den durchschnittlichen Wert pro Bestellung erhöhen. Kundendienst-Agenten , die produktbezogene Probleme ohne Eskalation durch Spezialisten lösen.

, die produktbezogene Probleme ohne Eskalation durch Spezialisten lösen. ChatGPT-Apps und maßgeschneiderte GPTs (Generative Pre-training Transformers), die Produkte mithilfe strukturierter, regelbewusster Produktintelligenz suchen, filtern, vergleichen und erklären können und somit Vertriebskanäle auf neuen Marktplätzen eröffnen.

"Unsere Kunden haben sich schon immer auf Zoovu verlassen, um ihre Produktdaten zu vereinheitlichen und anzureichern", ergänzte Jonathan Taylor. "Der MCP Server erweitert die Intelligenz für jeden KI-Agenten, den sie mit Präzision, Governance und Konsistenz einführen, die sie benötigen, um KI Teil ihrer Kern-Handelsstrategie werden zu lassen."

Dafür entwickelt, was wir als nächstes im Agentic Commerce vorfinden

Darüber hinaus bereitet der Zoovu MCP Server Organisationen auf die nächste Welle des Agentic Commerce vor, von der Generative Engine Optimization (GEO) und Instant Checkout auf GenAI-Plattformen bis hin zu neuen Agent2Agent-Geschäftsmodellen. In diesen Szenarien kann der Zoovu MCP Server eine einheitliche, geregelte Schnittstelle sein, über die Käufer- und Verkäuferagenten Produkte, Einschränkungen und Konfigurationslogik verstehen können.

Der Zoovu MCP Server ist jetzt für alle Kunden von Zoovu verfügbar und unterstützt alle MCP-kompatiblen Agenten, einschließlich interner Systeme, Drittanbieter-Plattformen und ChatGPT-Apps.

Über Zoovu

Zoovu ist die führende KI-gestützte Such- und Produktentdeckungsplattform, die führenden Marken, Herstellern und Einzelhändlern dabei unterstützt, ihre Produkt- und Kundendaten zu erschließen, um außergewöhnliche E-Commerce-Erlebnisse zu schaffen und bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen. Die weltweit führenden E-Commerce-Unternehmen wie Microsoft, Bosch, Canon und Honeywell nutzen Zoovu, um Kundeninformationen zu gewinnen, ihr Wachstum zu beschleunigen, die Kundenzufriedenheit zu steigern und den Betriebsaufwand zu senken, wobei bessere Kauferlebnisse bereitgestellt werden. Das in Boston gegründete Unternehmen Zoovu ist ein globales Unternehmen mit Niederlassungen in ganz Nordamerika und der EMEA-Region. Weitere Informationen finden Sie unter www.zoovu.com.

