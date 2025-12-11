Koordinierte Initiativen unterstreichen das Engagement von Xsolla, alle notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, um den globalen Spielehandel und kreative Innovationen für die Videospielbranche zu fördern

Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Videospielhandel, das Entwicklern bei der Veröffentlichung, Weiterentwicklung und Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, hat heute ein einheitliches Programm für die Game Awards-Woche in Los Angeles bekannt gegeben. Zusammen verdeutlichen diese Initiativen das Engagement von Xsolla, die Community und das Ökosystem zusammenzubringen, um Entwickler zu unterstützen, die Beziehung zwischen Spielen und ihren Spielern zu stärken und Spielen den Zugang zu weiteren Märkten weltweit zu ermöglichen. Die Veranstaltungswoche umfasst eine Partnerschaft mit GamesBeat Hollywood Games 2025 sowie eine herausragende Rolle während des Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase, die The Game Gala von Games for Love sowie die Enthüllung der überarbeiteten Markenidentität von Xsolla.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251210953497/de/

Xsolla Banner All The Things

Die Markenauffrischung ist das Herzstück der Präsenz von Xsolla während der gesamten Woche und spiegelt die zukunftsorientierte Vision von Xsolla wider, alles zu entwickeln, was Entwickler benötigen, um erfolgreiche Videospielunternehmen auf mehreren Plattformen aufzubauen.

"Seit über 20 Jahren ist es das Ziel von Xsolla, komplexe Prozesse für Entwickler und Publisher nahtlos zu gestalten", erklärte Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Unsere überarbeitete Identität spiegelt unsere zukünftige Mission wider, Möglichkeiten zusammenzuführen und alles für Kreative zu schaffen, was sie benötigen, um großartige Erlebnisse zu gestalten, zu monetarisieren, zu verbreiten und zu vermarkten. Wir glauben an die Zukunft der Spiele, von Leidenschaftsprojekten bis hin zu den größten Studios auf der ganzen Welt."

Xsolla wird an der The Game Awards-Woche teilnehmen und dazu beitragen, die Community zusammenzubringen. Der vollständige Veranstaltungskalender umfasst:

Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase

10. Dezember 2025

10:00 Uhr PT

Weltweit gestreamt auf YouTube, Twitch und anderen bedeutenden Plattformen

The Game Gala

10. Dezember Tag der Industrie und des Fundraising

9:00 bis 17:00 Uhr, gefolgt von The Game Mixer von 19:00 bis 22:00 Uhr (PT)

11. Dezember Die Hauptveranstaltung

9:00 bis 15:00 Uhr, gefolgt von einem VIP- und Creator-Maskenball von 19:00 bis 24:00 Uhr (PT)

Lightspace Studios, Los Angeles, CA

The Game Awards 2025

11. Dezember 2025

Eröffnungsakt: 16:30 Uhr PT 19:30 Uhr ET

Peacock Theater, Los Angeles, CA

Persönlich im Theater und kostenlos auf den wichtigsten globalen Plattformen gestreamt

GamesBeat Insider Series: Hollywood Games 2025 Presented by Xsolla GamesBeat

11. Dezember 2025

8:00 bis 13:00 Uhr

Grammy Museum, Los Angeles, CA

Mit drei grundlegenden Sitzungen, die die Gespräche des Tages prägen:

• Cross-Platform Worldbuilding Session (9:25-9:50 AM) mit Halley Gross und David Baronoff, moderiert von Justin Berenbaum, Senior Vice President, Global Industry Relations and Funding, Xsolla

• Debate on the Future of Games Entertainment (11:25-11:50 AM) mit Akash Nigam, CEO von Genies, und Derek Douglas, Head of Video Games bei CAA, moderiert von Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla

• The Big Show Podcast: Hollywood Games Edition, moderiert von Alex Lee von GamesBeat mit dem Gast Berkley Egenes und dem Gründer und Chefstrategen von JadeInferno sowie der Moderatorin von Deconstructor of Fun, Jen Donahoe

Diese Sitzungen unterstreichen die zunehmende Konvergenz zwischen Spielen, Storytelling und Filmunterhaltung und spiegeln die gemeinsame Vision von Xsolla und GamesBeat wider, den Dialog über Weltgestaltung, Adaption, plattformübergreifendes Storytelling und die kreativen Möglichkeiten, die die Zukunft der Unterhaltung prägen, zu fördern.

"Angesichts der rasanten Entwicklung der Branche erinnern uns Momente wie die Game Awards-Woche daran, wie sehr unsere Community mittlerweile miteinander verbunden ist", erklärte Chris Hewish, President von Xsolla. "Entwickler, Storyteller und Partner auf der ganzen Welt vertrauen auf grundlegende Systeme, die ihre Vision unterstützen. Unsere erweiterte Präsenz in dieser Woche spiegelt unser Engagement wider, diesen Anforderungen mit Klarheit, Beständigkeit und durchdachter Zusammenarbeit gerecht zu werden. Wir sind stolz darauf, weiterhin als die stille Kraft zu agieren, die Kreativen dabei unterstützt, ihre Welten zum Leben zu erwecken."

Für weitere Informationen über Hollywood Games 2025, Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase, The Game Gala, The Game Awards 2025, Zugang zu Veranstaltungen, Streaming-Verfügbarkeit oder die Markenauffrischung von Xsolla besuchen Sie bitte: xsolla.pro/brand-la

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis AAA-Studios arbeiten viele Unternehmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von der Überzeugung, dass Videospiele eine starke Zukunft haben, verfolgt Xsolla konsequent die Mission, Chancen zu bündeln und Gaming-Creator kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251210953497/de/

Contacts:

Medienkontakt

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com