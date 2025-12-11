GigaLab von Parse soll branchenführende, groß angelegte Einzelzelldienstleistungen bereitstellen, um Tahoe bei der Entwicklung grundlegender biologischer Datensätze zu unterstützen

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von leicht zugänglichen und skalierbaren Lösungen für die Einzelzellsequenzierung, hat heute bekannt gegeben, dass Tahoe Therapeutics sich für GigaLab von Parse zur Datengenerierung für sein bevorstehendes 300-Millionen-Zellen-Projekt entschieden hat. Tahoe wird seine proprietäre Mosaic-Technologie einsetzen, um Proben aus 300 Millionen Zellen aus großen Arrays von genetisch oder chemisch perturbierten Krankheitsmodellen zu generieren. Gemäß der Vereinbarung wird Parse seine Evercode-Chemie und Hochdurchsatz-Automatisierung auf diese Proben anwenden, um den bislang größten perturbationsfokussierten Einzelzelldatensatz zu liefern.

GigaLab von Parse wurde speziell für Projekte mit Millionen bis Hunderten Millionen Zellen entwickelt und hat sich schnell als Branchenmaßstab für die groß angelegte, reproduzierbare Generierung von Einzelzelldaten etabliert. Die Anlage integriert leistungsstarke Liquid-Handling-Systeme, standardisierte Arbeitsabläufe und End-to-End-Qualitätskontrollen, um Datensätze von einer Größe bereitstellen zu können, die für die meisten Forschungsorganisationen bislang unerreichbar war. Das Tahoe-Projekt ist eine der größten Sequenzierungsinitiativen, die GigaLab bisher durchgeführt hat, und verdeutlicht den steigenden Bedarf der Industrie an umfangreichen Einzelzellatlanten, die sich für das Training moderner KI-Systeme eignen.

"Mit dieser Zusammenarbeit zeigen wir, wie skalierbare Einzelzelltechnologie die Anforderungen der modernen Arzneimittelforschung erfüllen kann", so Charlie Roco, PhD, Chief Technology Officer und Mitbegründer von Parse Biosciences. "Indem wir unsere GigaLab-Plattform mit der Perturbations-Engine von Tahoe kombinieren, ermöglichen wir einen Datensatz, der die nächste Generation von KI-Modellen antreiben und die Art und Weise verändern kann, wie Therapien entwickelt werden."

Das 300-Millionen-Zellen-Projekt festigt die Führungsposition von Tahoe Therapeutics bei der Erstellung grundlegender Perturbationsdatensätze, die erfassen, wie Medikamente, Zielmoleküle und Krankheitskontexte in verschiedenen biologischen Systemen miteinander interagieren. Diese hochdimensionalen Datensätze sind nur dank der Mosaic-Plattform von Tahoe möglich und stellen die grundlegenden Datensätze der nächsten Generation bereit, die virtuelle Zellmodelle unterstützen und genauere Vorhersagen über das Ansprechen auf Therapien, Wirkmechanismen und Patientenvariabilität ermöglichen.

Die aktuellen Pipelines in der Arzneimittelforschungsbranche unterliegen Einschränkungen aufgrund von Datensätzen, denen es an für die Arzneimittelforschungsbranche relevanten Perturbationen und biologischer Vielfalt mangelt, die für das Training prädiktiver KI-Systeme erforderlich sind. Die Basisdatensätze von Tahoe hingegen werden Folgendes umfassen:

Verschiedene Gewebetypen und Krankheitsphasen

Tausende von Wirkstoffen und Pertubationen auf Genomebene

Pfad- und zelltypspezifische Signaturen in beispiellosem Umfang

Hochauflösende Darstellungen von Mechanismen, Plastizität und Reaktionen auf Arzneimittel

Diese Eigenschaften ermöglichen es Tahoe, unerwartete Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln und Zellen zu identifizieren, neue biowissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und Therapieansätze zu erforsschen, die mit herkömmlichen In-vitro-Systemen häufig übersehen werden.

"Die Skalierung von Einzelzellpertubationsdaten ist unerlässlich für die Entwicklung von KI-Modellen, die die menschliche Biologie verstehen", so Johnny Yu, CSO von Tahoe Therapeutics. "Durch die Nutzung von GigaLab von Parse können wir Einzelzellsequenzierungen an Proben durchführen, die mit unserer Mosaic-Technologie in einer beispiellosen Tiefe und Vielfalt generiert wurden. So kommen wir der Skalierung grundlegender Datensätze einen Schritt näher, die unsere virtuellen Zellmodelle unterstützen, mit denen sich Therapieergebnisse für Patienten und Krankheiten vorhersagen lassen."

Parse und Tahoe machen mit dieser Vereinbarung auf eine neue Realität in den Biowissenschaften aufmerksam: Für die nächste Generation therapeutischer Entdeckungen sind Daten in einem Umfang erforderlich, den nur wenige spezialisierte Unternehmen mit hochautomatisierten Plattformen im industriellen Maßstab bereitstellen können.

Parese setzt mit der Bereitstellung der Probenvorbereitung und Sequenzierung für diesen Datensatz über sein GigaLab weiterhin Maßstäbe für das, was in der Einzelzellbiologie in großem Maßstab technisch machbar ist, und ermöglicht es dabei Innovatoren wie Tahoe, KI-Systeme zu entwickeln, die in einem weitaus umfassenderen biologischen Kontext verankert sind, als dies bisher möglich war.

Über Tahoe Therapeutics

Tahoe Therapeutics entwickelt KI-gestützte Modelle der menschlichen Zelle, um so wirksamere Medikamente für mehr Patienten zu entwickeln. Die Technologieplattform von Tahoe generiert umfangreiche, perturbative Einzelzelldatensätze, die eine neue Generation biologischer Grundlagenmodelle ermöglichen. Tahoe hat seinen Sitz in South San Francisco und wurde von einem Team aus Wissenschaftlern und Technologieexperten gegründet, die die Grenzen der Arzneimittelforschung, Genomik und des maschinellen Lernens erweitern wollen. Weitere Informationen erhalten Sie unter tahoebio.ai.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit der von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco an der University of Washington entwickelten Technologie hat Parse über 100 Millionen US-Dollar Kapital aufgebracht und wird von rund 3.000 Kunden weltweit genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, Gene Select und eine Lösung für die Datenanalyse, Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz im pulsierenden Viertel South Lake Union in Seattle. Dort hat das Unternehmen kürzlich seinen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251211652262/de/

Contacts:

Parse Biosciences

Charlie Roco: charlie@parsebiosciences.com

Tahoe Therapeutics

Kayleigh Karutis: kayleigh@tahoebio.ai