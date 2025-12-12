Die Übernahme kombiniert das umfassende, preisgekrönte Produktportfolio von Nexo mit den bei der CNV registrierten Aktivitäten und der starken lokalen Expertise von Buenbit.

Der Weltmarktführer für digitale Vermögenswerte, Nexo, macht Buenos Aires zu seinem lateinamerikanischen Drehkreuz und unterstützt damit langfristige Investitionen und Partnerschaften in Argentinien, Peru und Mexiko.

Die Kunden von Buenbit erhalten Zugang zur gesamten Produktpalette von Nexo und profitieren von erstklassiger Sicherheit sowie einer personalisierten Kundenbetreuung.

Nexo, die führende Plattform für digitale Vermögenswerte mit 11 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen, gab heute die Übernahme von Buenbit bekannt, einer der angesehensten und am schnellsten wachsenden Krypto-Plattformen Lateinamerikas. Diese strategische Transaktion markiert einen Meilenstein in der globalen Expansion von Nexo und vereint die fortschrittliche Liquiditätsinfrastruktur sowie die renditestarken Produkte des Unternehmens mit der umfassenden lokalen Expertise und dem bestehenden Kundenstamm von Buenbit.

Durch die Übernahme von Buenbit, einem bei der CNV registrierten Virtual Asset Service Provider, stärkt Nexo seine globale Präsenz auf dem weltweit vielversprechendsten Markt für digitale Vermögenswerte: Lateinamerika. Buenbit spielt eine zentrale Rolle bei der Einführung von Kryptowährungen in Argentinien und Peru und ist bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform, seinen Compliance-First-Ansatz und seine innovativen Fiat-zu-Krypto-Lösungen, die auf die dynamischen Märkte der Region zugeschnitten sind.

Zusammenführung der Plattformen

Nach der Übernahme erhalten die Kunden von Buenbit Zugang zu Nexos globalem Angebot an Produkten zum Vermögensaufbau mit Kryptowährungen und profitieren von erstklassigen Sicherheitsstandards, renditestarken Anlagemöglichkeiten, kryptogestützten Krediten in Märkten, in denen traditionelle Kreditvergabe nur begrenzt möglich ist, und einer individuellen Kundenbetreuung. Mit der preisgekrönten Produktpalette von Nexo haben Kunden die Möglichkeit, mehr als 100 Kryptowährungen in über 1.500 Paaren zu handeln, strukturierte Produkte wie Dual Investment zu nutzen, fortgeschrittene Futures-Geschäfte zu tätigen und vom Nexo-Treueprogramm auf Basis des $NEXO-Tokens zu profitieren.

Antoni Trenchev, Mitbegründer von Nexo:

"Argentinien hat sich seit langem als Testmarkt für Fintech-Innovationen etabliert. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen mit einem Team, das diesen Markt in- und auswendig kennt, machen wir einen ersten, entschlossenen Schritt in Richtung Nutzung der globalen Ressourcen von Nexo im lokalen Kontext. Dank der Größe von Nexo und den Beziehungen und Erfahrungen von Buenbit werden unsere innovativen Lösungen in den nächsten 12 Monaten auf fruchtbaren Boden für exponentielles Wachstum treffen."

Federico Ogue, CEO von Buenbit

"Die Partnerschaft mit Nexo ist für uns der logische nächste Schritt in unserer Entwicklung. Wir haben unter Beweis gestellt, dass lokale Expertise und eine breite Produktpalette Innovationen in Argentinien vorantreiben können, wo die Werterhaltung oberste Priorität hat. Mit dem Vertrauen unserer Community und der globalen Reichweite von Nexo können wir nun diesen Einfluss auf die gesamte Region ausweiten und Menschen die Möglichkeit bieten, in einem stabilen, transparenten und regulierten Umfeld zu sparen, zu investieren und ihr Vermögen zu vermehren."

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen.

Mit Stärke und Beständigkeit wachsen

In Lateinamerika, wo Inflation, Volatilität und eingeschränkter Zugang zu Krediten nach wie vor langfristige Ersparnisse erschweren, zeigen sich die Vorteile von Nexo besonders deutlich: konstante Renditen, mit Kryptowährungen besicherte Kredite, die Liquidität bieten, sowie intuitive Tools für die Navigation in der Welt der digitalen Vermögenswerte.

Diese Übernahme legt den Grundstein für eine auf die gesamte Region ausgedehnte Präsenz, die auf einer lokalen Ausrichtung, Produktinnovation und der erforderlichen Expertise basiert, um nachhaltigen Wohlstand durch digitale Vermögenswerte in Lateinamerika zu erschließen. Im Rahmen seiner auf mehrere Jahre angelegten Strategie für die Region wird Nexo Buenos Aires als regionalen Hub für zukünftige Partnerschaften und Investitionen in Argentinien, Peru und Mexiko aufbauen und damit seine Position als zuverlässiger globaler Konsolidierer für digitale Vermögenswerte stärken.

Über Nexo

Nexo ist eine führende Plattform für digitale Assets, wo Kunden ihre Kryptowerte vermehren, verwalten und abziehen können. Unsere Mission ist es, die nächste Generation des Wohlstands einzuläuten, indem wir uns auf den Erfolg unserer Kunden und maßgeschneiderte Lösungen für den Aufbau von dauerhaften Werten konzentrieren. Unser Kundendienst ist rund um die Uhr aktiv.

Seit 2018 bietet Nexo zukunftsorientierten Kunden in über 150 Ländern einzigartige Möglichkeiten. Mit einem verwalteten Vermögen von über 11 Milliarden US-Dollar und einem Transaktionsvolumen von über 371 Milliarden US-Dollar schaffen wir nachhaltigen Wert für Millionen von Menschen weltweit. Unsere All-in-One-Plattform kombiniert fortschrittliche Technologie mit einem kundenorientierten Ansatz und bietet hochrentable flexible und festverzinsliche Sparprodukte, kryptogestützte Kredite, ausgefeilte Trading-Tools und Liquiditätslösungen, darunter die erste Krypto-Debit-/Kreditkarte. Auf der Grundlage fundierter Branchenexpertise, eines nachhaltigen Geschäftsmodells, einer robusten Infrastruktur, strenger Sicherheitsvorkehrungen und globaler Lizenzen steht Nexo für Innovation und langfristigen Wohlstand.

Offizielle Website: nexo.com

Über Buenbit

Buenbit ist eine führende Investitionsplattform in Lateinamerika, über die Nutzer auf intuitive, Compliance-orientierte Weise sparen, investieren und auf Kryptomärkte zugreifen können. Buenbit hat in den letzten Jahren ein Volumen von mehr als 2 Milliarden US-Dollar abgewickelt und so Hunderttausenden Nutzern in Argentinien und der Region dabei geholfen, ihr Vermögen durch Investitionen in Kryptowährungen und Aktien im Rahmen eines bei der CNV registrierten VASP-Rahmens zu erhalten und zu vermehren.

Offizielle Website: buenbit.com

