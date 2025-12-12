Abu Dhabi hat den Cluster "FinTech, Insurance, Digital and Alternative Assets" (FIDA) ins Leben gerufen, um die Entwicklung von Finanz- und Investitionslösungen der nächsten Generation zu beschleunigen und die Rolle des Emirats als globaler Kapitalhub auszubauen.

Der Cluster wird vom Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung von Abu Dhabi (ADDED) und dem Abu Dhabi Investment Office (ADIO) geleitet und ist ein zentraler Pfeiler der langfristigen Agenda zur wirtschaftlichen Diversifizierung Abu Dhabis. Bis 2045 soll FIDA zusätzlich 15,2 Milliarden US-Dollar zum direkten BIP von Abu Dhabi beitragen, 8.000 qualifizierte Arbeitsplätze schaffen und Investitionen in Höhe von mindestens 4,6 Milliarden US-Dollar anziehen, wodurch die Position des Emirats als Standort für innovative und widerstandsfähige Finanzsysteme gefestigt wird.

Die FIDA vereint wachstumsstarke Bereiche, in denen Technologie, Regulierung und Kapital aufeinandertreffen, darunter Fintech, digitale Vermögenswerte, Versicherungen, Rückversicherungen und alternative Investitionen. Sie zielt darauf ab, Abu Dhabi als bevorzugten Standort für globale Unternehmen zu positionieren, die neue Finanzprodukte in einem stabilen, zukunftsorientierten regulatorischen Umfeld entwickeln, testen und skalieren möchten.

S.E. Ahmed Jasim Al Zaabi, Vorsitzender von ADDED, sagte: "Die Wirtschaftsstrategie Abu Dhabis basiert auf einer langfristigen Planung und dem Grundsatz, dass Kapital, Talente und Innovationen durch eine Infrastruktur von Weltklasse fließen müssen. Der FIDA-Cluster ist eine strukturelle Investition in die Zukunft. Durch die Koordinierung der Bemühungen von Regulierungsbehörden, staatlichem Kapital, Finanzinstituten und Innovatoren stärkt FIDA die Grundlagen der Finanzwirtschaft der nächsten Generation und festigt die globale Positionierung Abu Dhabis als Hauptstadt des Kapitals."

S.E. Badr Al-Olama, Generaldirektor von ADIO, kommentierte: "FIDA markiert einen Schrittwechsel in der Rolle Abu Dhabis in der globalen Finanzwirtschaft. Wir verfügen über die Architektur eines globalen Finanzzentrums, in dem digitale Innovation, Fintech-Transformation und Technologien der nächsten Generation von Anfang an auf langfristiges Kapital und eine zukunftsorientierte Regulierung treffen. Durch die Zusammenführung von staatlichen Investoren, Regulierungsbehörden, globalen Institutionen und Technologie-Innovatoren in einem einzigen, vernetzten Cluster ist Abu Dhabi der bevorzugte Standort für diejenigen, die die Zukunft digitaler Vermögenswerte, KI-gestützter Finanzlösungen und bahnbrechender Fintech-Plattformen gestalten."

Die integrierten Programmschwerpunkte des Clusters sind darauf ausgerichtet, ein umfassendes, global wettbewerbsfähiges Finanzökosystem zu schaffen. FIDA wird institutionelle digitale Vermögensinfrastrukturen und Fintech-Plattformen fördern, die internationalen Standards entsprechen, Versicherungs- und Rückversicherungskapazitäten ausbauen, um anspruchsvollen Risikomanagementanforderungen gerecht zu werden, und verbraucherschutzorientierte langfristige Sparrahmen schaffen, die die finanzielle Widerstandsfähigkeit stärken. Außerdem wird FIDA den Zugang zu vielfältigen Finanzierungskanälen für kleine und mittlere Unternehmen erweitern, darunter alternative Kredite, Venture Debt und Wachstumskapital-Lösungen.

Nachhaltige Finanzierungen sind in den gesamten Cluster eingebettet, wobei der Schwerpunkt auf der Entwicklung von Instrumenten für grüne und Übergangsfinanzierungen liegt, die mit den Netto-Null-Verpflichtungen Abu Dhabis im Einklang stehen. FIDA wird auch die Landschaft der alternativen Vermögenswerte des Emirats erweitern und ein unterstützendes Umfeld für Private-Equity-, Risikokapital- und Immobilienvehikel schaffen, die sich an globale institutionelle Investoren richten.

Der Cluster bietet maßgeschneiderte Finanzinfrastrukturen für vorrangige Sektoren, darunter Lebensmittel- und Wasserinnovationen durch den Cluster "AgriFood Growth and Water Abundance" (AGWA), Biowissenschaften durch den Cluster "Health, Endurance, Longevity and Medicine" (HELM) und Mobilität durch den Cluster "Smart and Autonomous Vehicles Industry" (SAVI). Dadurch wird sichergestellt, dass innovative Unternehmen in allen Wirtschaftsbereichen Zugang zu geeigneten Finanzmitteln haben, Risiken managen und effektiv skalieren können.

Abu Dhabis Position als "Hauptstadt des Kapitals" wird durch Staatsvermögen in Höhe von 1,8 Billionen US-Dollar, erstklassige regulatorische Rahmenbedingungen und ein umfangreiches Netzwerk von Doppelbesteuerungs-, Investitionsschutz- und Handelsabkommen untermauert. Unternehmen, die innerhalb der FIDA tätig sind, profitieren von einem effizienten, durch Verträge abgesicherten Zugang zu den wichtigsten globalen Märkten in Europa, Nordamerika und Asien. Diese Kombination aus Kapitalstärke, regulatorischer Klarheit und internationaler Vernetzung versetzt Abu Dhabi in die Lage, eine führende Rolle in den Bereichen Fintech, Rückversicherung und alternative Vermögenswerte einzunehmen.

Die FIDA vereint ein koordiniertes Ökosystem von Partnern aus den Bereichen Regulierung, Finanzierung, Infrastruktur, Innovation und Talentförderung. Die Aufsicht erfolgt durch das Finanzministerium, die Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate, die ADGM und die Securities and Commodities Authority, die zusammenarbeiten, um eine kohärente und zukunftsfähige Finanzaufsicht zu gewährleisten.

Finanzierungspartner, darunter Staatsfonds, Family Offices und der Khalifa Fund for Enterprise Development, werden in verschiedenen Wachstumsphasen Zugang zu Kapital ermöglichen. Infrastruktureinrichtungen in den Bereichen Altersvorsorge, Zahlungsverkehr, Kreditwesen und Versicherungen werden die Bereitstellung von Finanzprodukten und -dienstleistungen nach globalen Standards unterstützen.

Ein Innovations- und F&E-Netzwerk unter der Leitung von Hub71, der UAE University, der Khalifa University of Science and Technology, dem Emirates Institute of Finance und der ADGM Academy wird sich darauf konzentrieren, Forschungsergebnisse in kommerziell nutzbare Finanztechnologien umzusetzen. Das Netzwerk zur Talentförderung wird Kompetenzen in den Bereichen Versicherungsmathematik, Fintech-Engineering, quantitative Finanzwissenschaften und verwandten Disziplinen vorantreiben und damit die Rolle Abu Dhabis als wegweisender Hub für Finanzlösungen weiter stärken.

FIDA festigt den Status Abu Dhabis als globales Finanzzentrum der nächsten Generation und fördert das Ziel des Emirats, zum bevorzugten Standort für diejenigen zu werden, die die Zukunft des Finanz- und Investmentmanagements gestalten.

