GAITHERSBURG, Maryland, Dec. 12, 2025 CL-SFP, der "weltweit kleinste" Ethernet-Extender, den Innovators Award 2025 des Magazins Cabling Installation & Maintenance gewonnen hat.

Der CL-SFP Ethernet-Extender zählt zu den innovativsten Produkten, die im Jahr 2025 auf den Markt gekommen sind.

Die Jury. Eine angesehene und erfahrene Jury aus hochrangigen externen Experten aus der Verkabelungsbranche hat Patton mit einer Gold-Auszeichnung gewürdigt.

"Im Namen der Cabling Installation & Maintenance Innovators Awards möchte ich Patton zu seiner Gold-Auszeichnung gratulieren", so Patrick McLaughlin, Chefredakteur bei Cabling Installation & Maintenance.

Die Kriterien. Die Jury bewertete die Bewerbungen für die Auszeichnung anhand von Kriterien wie Innovation, Nutzen, Nachhaltigkeit, Zusammenarbeit und Wirkung.

"Dieses Wettbewerbsprogramm ermöglicht es Cabling Installation & Maintenance, die innovativsten Produkte, Projekte, Technologien und Programme zu würdigen, die die Branche beeinflussen", erklärt McLaughlin.

Innovativ. Der innovative neue CopperLink CL-SFP Ethernet-Extender von Patton bietet Hochgeschwindigkeits-Ethernet-Konnektivität über große Entfernungen (bis zu 20.000 Fuß) über die bestehende Kupferinfrastruktur.

"Wir fühlen uns geehrt, den Innovators Award von Cabling Installation and Maintenance entgegenzunehmen", so Gary Portellas, Senior Product Manager for Connectivity bei Patton. "Patton arbeitet seit Jahrzehnten an der Miniaturisierung von Kommunikationstechnologien. Der neue CL-SFP ist der kleinste Ethernet-Extender, den es je gab."

Die Funktionen. Der CL-SFP ist ein SFP-Ethernet-Extender, der sich nahtlos in Router, Ethernet-Switches und Medienkonverter integrieren lässt. Das Gerät erweitert Ethernet-Verbindungen über installierte Twisted-Pair-Kupferkabel auf bis zu 3,8 Meilen (6,2?km) und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 18?Mbit/s.

Erstes seiner Art auf dem Markt. Seit der Entwicklung des ersten Ethernet-Extenders in den 1990er Jahren hat Patton Dutzende von SFP-Modulen auf den Markt gebracht, darunter Ethernet-over-Fiber, VoIP-Gateways, Datendioden für Cybersicherheit, T1/E1-Pseudoleitungen, ST2110-Video-Gateways und jetzt das CopperLink SFP Ethernet-over-Copper-Modul.

Weitere Informationen zum CopperLink CL-SFP finden Sie unter patton.com/ethernet-extender/cl-sfp.

In diesem Zusammenhang hat Patton kürzlich die Konformität mit NIST SP 800-171 und CMMC Level 2 erreichtund damit den Stakeholdern versichert, dass das Unternehmen sich verpflichtet hat und in der Lage ist, sensible Regierungsdaten sicher und verantwortungsbewusst zu verwalten.

Über Cabling Installation & Maintenance

Seit 32 Jahren liefert Cabling Installation & Maintenance nützliche, praktische Informationen für Fachleute, die für die Spezifikation, Konzeption, Installation und Verwaltung von strukturierten Verkabelungssystemen in Unternehmen, Rechenzentren und anderen Umgebungen verantwortlich sind. Diese Fachleute stehen vor der Herausforderung, sich über die sich ständig weiterentwickelnden Standards, Systemdesign- und Installationsansätze, Produkt- und Systemfunktionen, Technologien sowie Anwendungen, die auf leistungsstarken strukturierten Verkabelungssystemen basieren, auf dem Laufenden zu halten. Unsere Redakteure fassen diese komplexen Themen in verschiedenen Informationsprodukten für sie zusammen. Dieses Portfolio an Informationsprodukten bietet konkrete Details, die die Effizienz des täglichen Geschäftsbetriebs verbessern und Experten im Bereich Verkabelung die Perspektive vermitteln, die eine strategische Planung für eine optimale langfristige Leistung von Netzwerken ermöglicht.

Über Patton

Patton ist ein weltweit renommierter US-amerikanischer Hersteller von Netzwerk- und Kommunikationstechnologie, -produkten und -dienstleistungen. Patton produziert eine breite Palette von Technologielösungen, die auf VoIP, Ethernet-Erweiterungen, drahtloser Kommunikation und Glasfaserprodukten basieren. Patton wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gaithersburg, Maryland, USA. Das Unternehmen ist weltweit stark vertreten und bekannt dafür, innovative und zuverlässige Lösungen für einen vielfältigen Kundenstamm zu liefern. Let's Connect!

