Exklusive Partnerschaft bringt die World Series of Poker zum ersten Mal nach Texas.

Die World Series of Poker (WSOP) hat bekannt gegeben, dass Texas zum ersten Mal in der Geschichte als offizieller Austragungsort in den exklusiven Kreis der Circuit Tour 2026 aufgenommen wird. Durch eine exklusive Partnerschaft mit Texas Card House wird der legendäre WSOP Circuit vom 23. April bis zum 4. Mai 2026 in Austin im TCH Social ausgetragen. TCH Social ist einer der Flaggschiff-Standorte des in Texas ansässigen Unternehmens und verfügt über bis zu 70 Pokertische, ein Restaurant mit umfassendem Service, Craft-Cocktails und eine gehobene Atmosphäre.

Texas Card House Social Austin, the first-ever Texas venue to welcome the WSOP Circuit.

Während der Veranstaltung wird Texas zum Zentrum der professionellen Pokerwelt. Spieler aus aller Welt werden im Texas Card House in Austin um den WSOP Circuit-Meisterschaftsring, riesige Preispools und einen Platz in der Pokergeschichte bei diesem ersten WSOP-Event in Texas kämpfen. Zuschauer und Fans können sich auf hochkarätige Spannung, Weltklasse-Wettbewerbe und eine Atmosphäre freuen, wie sie nur Texas bieten kann.

"Das Texas Card House hat mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, eine der renommiertesten und spannendsten Poker-Communities der Welt aufzubauen", sagte Ryan Crow, CEO des Texas Card House. "Die Möglichkeit, die erste WSOP Circuit-Station in der Geschichte von Texas auszurichten, ist mehr als nur ein Event es ist eine Feier für jeden Spieler, jeden Dealer, jedes Spiel und jeden Moment, der Texas Poker legendär gemacht hat. Ich bin begeistert, dass Texas Hold'em in so großem Stil nach Texas zurückkehrt."

Seit 2014 ist Texas Card House ein Synonym für ein unvergleichliches Pokererlebnis für Spieler aller Spielstärken. Texas Card House hat neu definiert, was Poker sein sollte innovativ, einladend, wettbewerbsorientiert und einzigartig texanisch. Texas Card House verfügt über sechs Standorte in Texas (Austin, Dallas, Las Colinas, Houston, Spring und Rio Grande Valley), die alle für ihren erstklassigen Service, ihre hochkarätigen Turniere und ihre starke gemeinschaftsorientierte Kultur bekannt sind.

Diese historische Partnerschaft mit der WSOP ist die nächste Evolutionsstufe, die die Leidenschaft und Kraft der texanischen Pokerkultur weltweit ins Rampenlicht rückt. Weitere Details zur Partnerschaft, zum Veranstaltungsplan und zur Ringaufstellung werden in Kürze bekannt gegeben.

Über Texas Card House

Texas Card House wurde 2014 gegründet und hat sich zu einer der einflussreichsten Pokermarken in Amerika entwickelt bekannt für seinen erstklassigen Service, seine hochkarätigen Turniere und seine gemeinschaftsorientierte Kultur. Mit mehreren Standorten im ganzen Bundesstaat setzt Texas Card House seine Bemühungen fort, das Pokerspiel in Texas weiter zu verbessern und neu zu definieren.

Über den World Series of Poker Circuit

Der WSOP Circuit ist eine globale Serie von Elite-Pokerturnieren, bei denen die begehrten WSOP Circuit-Ringe vergeben werden und die an verschiedenen Orten in den USA und weltweit ausgetragen werden. Als eine der bekanntesten Marken der Branche bietet der WSOP Circuit den Spielern einen direkten Weg zum Pokerruhm.

Contacts:

Medienkontakt

Herbert Mattei

CMO, Texas Card House

herbert@texascardhouse.com