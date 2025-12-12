Ein 2 Millionen Quadratfuß großer Masterplan, inspiriert von den Prinzipien japanischer Gärten, der auf Ausgewogenheit, Klarheit und dem ruhigen Rhythmus des Lebens an der Küste basiert

BEYOND Developments, der mutige und designorientierte Immobilienentwickler, der die Wasserfrontdestinationen der nächsten Generation in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestaltet, hat heute SIORA vorgestellt, seinen ersten Masterplan für eine Strandlage auf den Dubai Islands und die zweite groß angelegte Wohnanlage des Unternehmens innerhalb eines Jahres. Die Lancierung unterstreicht das beschleunigte Wachstum von BEYOND und die starke Ausrichtung auf die zukünftige Stadtvision Dubais

Mit einer Fläche von über 2 Millionen Quadratfuß wurde SIORA als Küstenrefugium konzipiert, das von japanischen Gartenphilosophien inspiriert ist, darunter das Streben nach Ikigai, dem japanischen Konzept, Sinn und Erfüllung im Alltag zu finden. In diesem Zusammenhang spiegelt es die Philosophie wider, Räume zu schaffen, die Klarheit, Ausgewogenheit und Sinnhaftigkeit vermitteln, in denen Architektur das Wohlbefinden fördert und die Harmonie zwischen Mensch, Natur und Ort wiederherstellt.

Adil Taqi, CEO von BEYOND Developments, äußerte sich wie folgt zur Lancierung: "Seit seiner Gründung im Jahr 2024 hat BEYOND eine außergewöhnliche Entwicklung durchlaufen und im Jahr 2025 neun Produkte auf den Markt gebracht, die einem breiteren Publikum die Möglichkeit bieten, ein reichhaltigeres und sinnvolleres Leben zu führen. Ich freue mich sehr, heute den Start von SIORA bekannt zu geben, dem zweiten Cluster-Masterplan des Unternehmens und einer mutigen neuen Expansion in Stranddestinationen mit einer Fläche von über 2 Millionen Quadratfuß und einer Bruttogeschossfläche von 2,7 Millionen Quadratfuß auf den wunderschönen Dubai Islands

"Dieser Masterplan zielt darauf ab, die nächste Generation des urbanen Lebens an der Küste zu definieren, in Übereinstimmung mit Dubais inspirierendem Stadtentwicklungsplan 2040, der Wohlbefinden, Begehbarkeit und Natur in den Mittelpunkt des Gemeinschaftslebens stellt. Er verkörpert unsere Vision für zukünftige Wohnumgebungen am Wasser, in denen herausragendes Design, natürliche Schönheit und emotionale Verbundenheit zusammenkommen, um den Menschen ein ausgeglichenes Leben zu ermöglichen und sie bewusst mit der Natur und der Gemeinschaft zu verbinden", fügte Taqi hinzu

Im vergangenen Jahr hat BEYOND neun Projekte fertiggestellt, Bewohner und Investoren aus über 40 Ländern willkommen geheißen und einen Umsatz von über 10 Milliarden AED erzielt. Diese Entwicklung spiegelt die Dynamik des Unternehmens und das Vertrauen des Marktes in seinen designorientierten Ansatz wider.

Taqi betonte: "SIORA stellt die nächste Phase der Expansion von BEYOND entlang der Küste Dubais dar. Es spiegelt unser Engagement wider, durchdacht gestaltete Wohnanlagen zu schaffen, die für ein globales Publikum einen bleibenden Wert und eine tiefere Bedeutung haben. SIORA wird einen neuen Maßstab für das Leben am Wasser auf den Dubai Islands setzen, einem umfassenden Küstenökosystem mit Wohnraum, Gastronomie und Lifestyle-Erlebnissen

SIORA ist als fußgängerfreundliches Küstenviertel konzipiert, in dem die Natur den Rhythmus des täglichen Lebens bestimmt. Über 70 Prozent des Masterplans sind für offene Grünflächen vorgesehen, wodurch mehr als 1,5 Millionen Quadratfuß Landschaftsfläche geschaffen werden, die den Komfort erhöhen und die Menschen näher an die Küste bringen. Entlang eines 6 km langen, durchgehenden Strandabschnitts wird das Meer zu einem wesentlichen Bestandteil des Gemeinschaftslebens und des Wohlbefindens im Freien.

Schattige Wege und begrünte Terrassen fördern die Bewegungsfreiheit und soziale Interaktion während des gesamten Tages. Diese Wege schaffen ein kühleres Mikroklima und bieten einen beruhigenden Ausblick auf das Wasser und den Horizont, wodurch ein Lebensstil ermöglicht wird, der sich aktiv, geerdet und menschlich anfühlt. Als prägender Bestandteil der Platzgestaltung bereichern kuratierte kulturelle und künstlerische Ausdrucksformen den öffentlichen Raum von SIORA. Skulpturale Installationen, die von japanischer Ästhetik beeinflusst sind, stärken die Identität und verwandeln jeden Aufenthalt in ein inspirierendes kulturelles Erlebnis.

Nachhaltigkeit ist durch Wind, Wasser und Licht in das Design von SIORA integriert. Inspiriert von der japanischen Gartenphilosophie beeinflussen diese Naturkräfte die Belüftung, den Komfort und das Klima und verbessern das Leben auf den Dubai Islands durch durchdachtes Design und eine zielgerichtete Vision für die Küste. Dies markiert den Beginn der mehrphasigen Präsenz von BEYOND auf den Dubai Islands, die das designorientierte Wohnen am Wasser aufwertet und die Zukunft der Küstenlinie Dubais prägt.

