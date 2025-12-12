3Degrees, ein Weltmarktführer im Bereich erneuerbare Energien und Klimalösungen, freut sich, die Ernennung von David Dines zum Mitglied des Board of Directors mit Wirkung zum 8. Dezember 2025 bekannt zu geben.

Dines kann auf mehr als vier Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen globale Energie, Rohstoffe, Finanzdienstleistungen, Transport und Industriemärkte zurückblicken. Er war als Chief Financial Officer und Corporate Senior Vice President im Executive Team von Cargill, Inc., dem größten privat geführten Unternehmen der Vereinigten Staaten, tätig. Dort war er für die unternehmensweite Finanzstrategie, den Kapitaleinsatz und die finanzielle Performance verantwortlich. Im Laufe seiner 29-jährigen Karriere bei Cargill leitete Dines verschiedene globale Geschäftsbereiche, war maßgeblich an wichtigen Technologie- und Prozessumstellungen beteiligt und war Mitglied der Commodity Risk, Financial Risk und Process, Data and Technology Committees von Cargill.

"Wir freuen uns sehr, David im Board von 3Degrees willkommen zu heißen", so Philippe Vedrenne, CEO von 3Degrees. "Er verfügt über ausgezeichnete Kenntnisse in den Bereichen Finanzmanagement, globales Risikomanagement und umfangreiche operative Transformation. Davids Erfahrung in der Leitung komplexer Rohstoff- und Finanzgeschäfte in Verbindung mit seinem großen Engagement für missionsorientierte Organisationen wird im Zuge unseres beschleunigten Wachstums in den nächsten zehn Jahren ein entscheidender Vorteil für 3Degrees sein."

Neben seinen leitenden Unternehmensfunktionen ist Dines Mitglied in mehreren Boards, unter anderem bei Willamette Egg Farms und der J.F. Brennan Company, Beobachter im Board von MyLand und Berater bei Proterra Investment Partners. Er bekleidete Führungspositionen in den Boards verschiedener gemeinnütziger Organisationen. Derzeit ist er Mitglied im Board des Guthrie Theater und Treuhänder des Center for Creative Leadership.

Bei 3Degrees wird Dines als Chair des Risk Management Committee des Boards und als Mitglied des Human Capital Committee fungieren.

"Es ist mir eine Ehre, zu einem Zeitpunkt Mitglied des Boards von 3Degrees zu werden, an dem eine Führungsrolle im Klimaschutz und innovative Marktlösungen wichtiger sind denn je" so Dines. "Ich bin beeindruckt von der Rolle, die 3Degrees bei der Unterstützung von Unternehmen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung mit Integrität, Kreativität und Wirkung einnimmt, und freue mich darauf, gemeinsam mit dem Board und dem Managementteam den weiteren Ausbau der Führungsrolle des Unternehmens zu unterstützen und dessen Expansion voranzutreiben."

Über 3Degrees

3Degrees ist ein weltweit führender Anbieter von Klimaschutzlösungen, ein Pionier auf dem Gebiet der Umweltmärkte und eine Certified B Corporation Unsere Arbeit ist durch dringend erforderliche Klimamaßnahmen angetrieben, für die wir uns seit fast 20 Jahren engagieren. Wir bieten ein umfassendes Portfolio an Lösungen im Bereich sauberer Energie und Dekarbonisierung, um globalen Fortune-500-Unternehmen und anderen Organisationen dabei zu helfen, ihre Klimaziele zu erreichen und Emissionen im Kampf gegen den Klimawandel zu reduzieren. Das Team von 3Degrees zeichnet sich durch Integrität und fundiertes Fachwissen in der Entwicklung und Umsetzung von Klimastrategien über die Emissionsbereiche 1, 2 und 3 hinweg aus, einschließlich globaler Umweltgüter, Projektentwicklung im Bereich erneuerbarer Energien und Kohlenstoff, Dekarbonisierung der Lieferkette und Standards für saubere Kraftstoffe. Wir tragen zur Entwicklung und Umsetzung wirkungsvoller Klimaschutzlösungen bei, die wirtschaftlich sinnvoll sind und einen vernünftigen Übergang in eine kohlenstoffarme Zukunft fördern. Erfahren Sie mehr unter 3Degrees.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

