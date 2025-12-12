Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten 05:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 10/25 05:30 Uhr, Japan: Industrieproduktion 10/25 (endgültig) 08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 10/25 08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 10/25 08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 10/25 08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 14:00 …

