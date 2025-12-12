Bielefeld (ots) -Wenn im Sommer der Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz für Erstklässler greift, drohen Schülerinnen und Schüler höherer Klassen leer auszugehen. "Es herrscht große Angst, bestehende Plätze zu verlieren", sagt der Vorsitzende der Landeselternkonferenz in NRW, Hinrich Pich, der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung "Neue Westfälische". "Ich höre das von vielen Trägern, die gar keine andere Möglichkeit sehen, wenn sie Plätze für alle Erstklässler schaffen müssen", bestätigt die Bielefelderin Martina Reiske, die im Vorstand der Schulleitungsvereinigung in NRW sitzt. Hintergrund ist, dass viele Kommunen aktuell Plätze für die Nachmittagsbetreuung aufbauen. Geld, Personal und Räume sind aber oft knapp.Der Städte- und Gemeindebund kennt die Problematik ebenfalls. "Wir nehmen die Diskussionen und Sorgen sehr ernst, dass ältere Grundschulkinder ihre Betreuungsplätze zugunsten jüngerer Jahrgänge aufgeben müssten", sagt Hauptgeschäftsführer Christoph Sommer. Die Einführung des Rechtsanspruchs sei für Kommunen eine "immense Herausforderung". Von der Stadt Bielefeld heißt es: "Vor dem Hintergrund des ab August 2026 geltenden Rechtsanspruchs werden die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen vorrangig berücksichtigt." Ziel sei es zwar, dass Kinder der zweiten, dritten und vierten Klassen ihren bestehenden OGS-Platz behalten könnten. Aber: "Abhängig von den Anmeldezahlen der neuen Erstklässler sowie vom jeweiligen Stand des OGS-Ausbaus an den Schulstandorten kann nicht in allen Einzelfällen ausgeschlossen werden, dass es zu Veränderungen kommt", teilt die Stadt Bielefeld mit. Das ist beim Bielefelder OGS-Träger Stadtsportbund bereits klar. "Wir haben hier Jahresverträge, alle Eltern müssen jedes Jahr neu anmelden", sagt Melanie Beuys. "Und da wir künftig Erstklässler vorrangig berücksichtigen müssen, gehen Dritt- und Viertklässler bei der Vergabe leer aus."Pressekontakt:Neue WestfälischeNewsroomTelefon: 0521 555356newsroom@nw.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65487/6177661