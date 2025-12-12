DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. Dezember
=== *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj vorläufig: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 08:00 GB/BIP Monat Oktober PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober *** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober PROGNOSE: +0,9% gg Vm/-1,1% gg Vj zuvor: -2,0% gg Vm/-2,5% gg Vj 08:30 DE/Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), Konjunkturprognose Winter 2025 *** 14:00 US/Philadelphia Fed-Präsidentin Paulson, Rede in Delaware State Chamber of Commerce *** 14:30 US/Cleveland Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei University of Cincinnati Real Estate Center Roundtable Series event *** - BE/Ecofin-Treffen ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
