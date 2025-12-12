Anzeige
12.12.2025 06:51 Uhr
TAGESVORSCHAU/Freitag, 12. Dezember

=== 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     zuvor:   +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj 
     vorläufig: -0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj 
     zuvor:   +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
*** 08:00 GB/BIP Monat Oktober 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj 
     zuvor:  -0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj 
     Drei-Monats-Rate 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Oktober 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Oktober 
     PROGNOSE: +0,9% gg Vm/-1,1% gg Vj 
     zuvor:  -2,0% gg Vm/-2,5% gg Vj 
  08:30 DE/Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), 
     Konjunkturprognose Winter 2025 
*** 14:00 US/Philadelphia Fed-Präsidentin Paulson, Rede in Delaware State Chamber of Commerce 
*** 14:30 US/Cleveland Fed-Präsidentin Hammack, Rede bei 
     University of Cincinnati Real Estate Center Roundtable Series event 
 
***   - BE/Ecofin-Treffen 
===

