BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Bahn-Wettbewerber Flixtrain will ab 2028 nach und nach rund 65 neue Fernzüge des Herstellers Talgo auf die Schiene bringen. "Die ersten Züge sind bereits in der Produktion. Da sind wir genau im Zeitplan", sagte Flixtrain-Chef André Schwämmlein der Deutschen Presse-Agentur. Bis wann sämtliche Züge ausgeliefert werden sollen, ließ er offen. "Der Hochlauf wird natürlich etwas dauern", sagte er lediglich. "Man bringt nicht von heute auf morgen 65 neue Züge ins Netz."

Die aktuelle Flixtrain-Flotte besteht Konzernangaben zufolge aus 15 Zügen. Bis die neuen Einheiten kommen, setze das Unternehmen weiterhin auf modernisierte Gebrauchtfahrzeuge. Innerhalb der kommenden zwei Jahre werde sich die Sitzplatzkapazität in etwa verdoppeln, hieß es. Für Fahrgäste bedeutet das eine Ausweitung des bisherigen Fernverkehrsangebots. "Wir werden auf den großen Verbindungen einen Zwei-Stunden-Takt anbieten können", sagte der Manager.

Die Neufahrzeuge sollen dabei künftig das Rückgrat der Flix-Fernzugflotte bilden. Das Unternehmen hatte die 2,4 Milliarden Euro teure Bestellung der neuen Züge im Mai bekanntgegeben. Sie umfasst zunächst 30 neue Schnellzüge mit der Option auf 35 weitere. Diese Option wolle Flixtrain auf jeden Fall ziehen./maa/DP/zb